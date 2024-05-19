快訊／黃國昌受訪談im.b詐騙案　雞排妹一旁嗆聲「柯文哲是詐騙集團」

記者袁茵／台北報導

準總統賴清德將於520上任，民眾黨今（19日）於民進黨中央黨部前發起「草根決心行動」，抗議蔡政府跳票8年開「芭樂票」，但活動進行到一半，驚見「雞排妹」鄭家純站在場外訪問路人，引發「柯粉」熱議；隨後民眾黨團總召黃國昌受訪時，鄭家純也趕到旁邊收音，並於受訪結束時直接對嗆「柯文哲是詐騙集團」，但黃國昌並未理會。

根據民眾黨規劃，519草根決心行動於今下午2時在北平東路展開，以「憲政改革、司法改革、國會改革、媒體改革」作為主訴求，民眾黨市議員、立委都與會，並邀請公民團體到場助講。

由於活動有請到im.B自救會發言人林家輝到場，黃國昌約於下午3時15分在舞台後方受訪時談im.b詐騙案，表示感謝這些詐騙受害者勇敢站出來，詐騙問題是目前國內最嚴重的問題，連賴清德自己都這樣說，蔡英文執政8年花多少預算成立打詐辦公室，但官員只會站在一個個成立的辦公室前面剪綵拍照，「請賴清德睜開眼睛看看這些被害人。」

但當黃國昌受訪到一半時，拿著麥克風的「雞排妹」鄭家純突然走到一旁收音，已引起部分媒體關注；而黃國昌結束訪問後，雞排妹在旁邊大喊「柯文哲是詐騙集團」等言論，但黃國昌並未理會，轉身離開，一旁的民眾黨幕僚則喊「詐騙集團不要來鬧場」。

▲黃國昌受訪談519民眾黨草根決心行動，遭雞排妹嗆聲。（圖／記者袁茵攝）

民眾黨於下午2時由發言人李頂立宣布，現場來到近4000人；而當市議員們依序上台致詞時，場外突然驚見手持麥克風隨機採訪路人的「雞排妹」鄭家純，由於鄭家純曾被點名要代表綠營參選中正萬華立委，還當過賴清德競總「賴桑小鋪」的一日店長，與民進黨關係較為曖昧，吸引不少「小草」、「柯粉」注意。

不僅如此，鄭家純手持2塊板子，分別是「賴清德得票率沒有過半，無法代表台灣民意？」與「誰適合當下一任黨主席？」，而選項則是黃國昌和黃珊珊。被問到為什麼會過來遊行現場？鄭家純回應，今天代表新的媒體做短新聞，所以來做街頭訪問。

至於為什麼選這兩個題目？鄭家純說，這是在網路上蒐集大家的一些意見，代替網友們來詢問支持者，畢竟街頭訪問會比較真實。媒體追問，是不是覺得柯文哲黨主席位子可能不保？鄭家純立刻直言「這不是我說的！」並強調自己今日角色就是媒體，然後拿麥克風訪問民眾聲音，個人沒有帶任何立場。