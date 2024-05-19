「養老院嗎」？IT高層斥員工準時上下班　網傻：加班非理所當然

▲中科傳媒科技有限責任公司。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

江蘇蘇州一科技公司的總經理近日抱怨，「員工朝九晚六準時下班，當這是養老院嗎？」甚至還說，該部門一半的人都可以開除了，相關對話遭員工爆料，引起熱議。不少網友傻眼直呼，「別把加班當作理所當然！」

據《新聞晨報》報導，近日，江蘇蘇州一企業老總怒批員工的言論截圖，引發廣泛關注。根據網傳聊天截圖顯示，該企業為中科傳媒科技有限責任公司（以下簡稱中科傳媒）。

根據聊天截圖顯示，中科傳媒潘姓總經理連續發訊息表示，「你們部門的人一半可以開了」、「剩下的一半看看有沒有變化」、「9點上班，6點下班」、「我這是養老院啊」、「現在外面的IT公司都是這樣的嗎」。

▲員工外傳的對話紀錄。（圖／翻攝自微博）

中科傳媒的相關負責人對此回應，聊天內容屬於總經理和技術總監兩人私人聊天的截圖，後被員工外傳出去，造成外界誤解。網路上流傳的截圖只是談話內容的一小部分，與實際情況並不一致。

他強調，即便員工因開發進度壓力大而加班，公司都會提供調休，且從未給員工降薪，還會給蘇州本地無房員工提供宿舍，「公司沒有第一時間回應，主要是出於保護員工的考量，涉事員工已經在第一時間主動向公司承認錯誤。」

據悉，當地勞動監察部門稱，暫未收到相關投訴，了解到該情況後，已派監察員跟進調查。該事件也引起熱議，有人表示，「無言了，什麼時候按照公司規章制度上下班成為了錯誤？朝九晚六變成了『養老院』行為？太離譜了。」