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大陸 大陸焦點 特派現場

「準時6點下班」卻被罵！　總經理怒飆：當公司是養老院啊

近日大陸江蘇省蘇州市一間科技公司被爆出，不允許員工準時下班。（示意圖／翻攝自unsplash）

▲近日大陸江蘇省蘇州市一間科技公司被爆出，不允許員工準時下班。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

不少公司都存在「下班不能準時走」的職場潛規則，但許多人認為這根本就是剝削員工的陋習，大眾態度呈現兩極化，近日就有一名大陸科技公司的員工，因準時下班遭到總經理訓斥，飆罵「當公司是養老院啊！」對話截圖曝光後，引起網友熱議。

近日大陸江蘇省蘇州市一間科技公司被爆出，不允許員工準時下班，一張老總怒斥員工的對話截圖也被曝光，從內容中可見，總經理開嗆「9點上班，6點下班，我這是養老院啊？」、「現在外面的IT公司都是這樣的嗎？」揚言公司人力過剩。

近日大陸江蘇省蘇州市一間科技公司被爆出，不允許員工準時下班。（示意圖／翻攝自unsplash）

▲近日大陸江蘇省蘇州市一間科技公司被爆出，不允許員工準時下班。（示意圖／翻攝自unsplash）

消息流出後，網友紛紛齊聲抨擊，「現在的高失業率有一大半原因就是這些老闆，一個人當三個人用」、「思想還停留在封建社會」、「再不管管國內這就業環境，遲早涼」、「良好的勞動關係是企業發展的基礎，希望不斷加班的老闆注定走不遠。」

針對遭控侵害員工權益，涉事科技公司回應，該段對話是總經理和技術總監的私人聊天訊息，被員工流出後造成外界誤解，網路上流傳的截圖只是一小部分，與實際情況並不相符。對此，當地勞動監察部門表示，目前尚未收到相關投訴，經主動了解情況後，已派監察員介入調查，以釐清該公司是否違反勞動規定。

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