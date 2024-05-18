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大陸 大陸焦點 特派現場

陸男上班「1天跑廁所6小時」　遭開除求償89萬！結局尷尬

記者黃翊婷／綜合報導

中國江蘇省南通市劉姓男子因為上班期間在廁所待太久，被公司解僱，憤而提告求償人民幣20萬元（大約新台幣89萬元）。然而，公司方面表示，劉男待在廁所的時間最短1個多小時、最長超過6小時，這才依規定將人開除。南通市通州區人民法院審理之後，最終裁定劉男敗訴。

▲▼廁所,公廁,馬桶,洗手間。（圖／資料照）

▲劉男因為長時間停留廁所，被公司開除。（示意圖／ETtoday資料照，非本案事發地點。）

根據《現代快報》報導，劉男原本在某公司擔任打掃及維修人員，月薪大約人民幣1萬元（大約新台幣4.4萬元），沒想到2023年3月遭到公司開除並辦理離職手續，他心生不滿，於是在同年8月提告，向公司求償人民幣20萬元。

劉男主張，他停留在廁所是因為個人生理需求及工作日常檢查需要，公司以嚴重違反勞動紀律和單位規章制度為理由將他開除，顯然缺乏依據。

但公司方面向法院表示，根據內部監視器畫面統計，劉男在2023年2月期間長時間停留廁所多達11次，每次停留時間大約31分鐘至3小時不等，以1天為單位計算，他1天之內停留在廁所的時間最短合計1小時22分鐘，最長達到6小時21分鐘，顯然已經達到曠職的程度（該公司規定擅離崗位2小時以上視為曠職1天），這才依規定將人開除。

南通市通州區人民法院法官認為，一般人上廁所都是短暫停留，但劉男長時間停留在廁所，其中有1天工作日幾乎整天都待在廁所裡，明顯超出合理正常的生理需求範圍，也超出工作職責範疇所需，而且他也沒有提交相關工作日誌等證據，說明自己待在廁所是為了履行工作職責，最終沒有採信他的說詞，裁定敗訴。

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