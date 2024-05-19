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拆解最薄機身！iPad Pro內部「4大重點曝光」　換電池更方便

▲新代iPad Pro機身拆解，內部結構設計曝光。（圖／翻攝自iFixit YouTube影片）

▲新代iPad Pro機身拆解，內部結構設計曝光。（圖／翻攝自iFixit YouTube影片）

記者楊絡懸／台北報導

蘋果公司（Apple）近期發布全新iPad Pro旗艦平板，雖然台灣上市時間尚未確定，但已有不少果粉關注選購消息。由於iPad Pro搭載最新的M4晶片、加上機身厚度僅有5.1mm，是「史上最薄」的蘋果裝置，讓人好奇機身內部結構設計有哪些改變，電池容量是否足夠？最新拆解內容曝光。

全新搭載M4晶片的iPad Pro，已於美國、加拿大等國家上市，陸續有開箱評測。根據拆解團隊「iFixit」、YouTube「Phone Repair Guru」影片內容，透過拆解及耐用測試發現新iPad Pro內部結構設計有「重大變化」，未來就算遇到維修也會更有效率。

▲新代iPad Pro機身拆解，內部結構設計曝光。（圖／翻攝自iFixit YouTube影片）

▲iPad Pro電池容量為38.99Wh，比上一代機型的電池40.33Wh略減。（圖／翻攝自iFixit YouTube影片）

iFixit觀察，iPad Pro首度換上OLED螢幕面板，且前鏡頭也改於側端（也就是橫向頂端）的位置，最重要的是電池容量為38.99Wh，比上一代機型的電池40.33Wh略減，但M4晶片的「低功耗」仍可讓iPad Pro保有一樣的10小時電池續航力。

蘋果公司也說，因為M4效率提高，加上有著更好的散熱（機身後蓋內側加入石墨烯片、背面的蘋果LOGO改為銅金屬材質），因此，散熱效能比上一代機型提高近20%。

值得注意的是，未來換iPad Pro電池時，不必像前幾代iPad一樣需先卸下「內部其他主要零組件」，也就是說，iPad Pro內部的全新設計，可以讓維修人員更方便換電池。

此外，iFixit影片還加碼拆解Apple Pencil Pro，觀察筆內的震動模組Taptic Engine、陀螺儀及邏輯板的分布方向，這些都是Apple Pencil Pro如何旋轉筆身而變換畫筆工具繪畫角度的關鍵升級。

▲新代iPad Pro機身拆解，內部結構設計曝光。（圖／翻攝自iFixit YouTube影片）

▲新代iPad Pro旗艦平板搭載M4處理器。（圖／翻攝自iFixit YouTube影片）

綜合影片內容，iPad Pro有4大重點：

1、iPad Pro史上最薄：全新搭載M4晶片的iPad Pro，是蘋果公司有史以來最薄的設備，甚至比iPod Nano還薄。

2、電池拆卸更方便：鋁製邊框稍微麻煩一點，但拉環可以讓拆卸電池變得更容易，節省大量的維修時間，相較於之前的蘋果產品，這對於維修來說是一大進步。

3、電池容量略減：iPad Pro機身最薄，意味著電池容量將縮小。新代iPad Pro的13吋機型配置電池容量38.99Wh，比上一代機型的電池40.33Wh略減，不過M4晶片的低功耗可以讓iPad Pro保有一樣程度的電池續航力。

4、散熱提升20%：採用新的散熱機制，iPad Pro機身背蓋加入導熱的石墨烯片，背面的蘋果LOGO改為銅金屬材質，比上一代機型提高近20%的散熱表現。

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