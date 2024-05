更新iOS 17.5爆隱私風險　相簿居然跳出「多年前徹底刪除」私密照

▲iPhone用戶回報更新iOS 17.5後,發現多年前刪除的舊照片被復原。(示意圖,與本文無關/視覺中國CFP)

記者張寧倢/編譯

蘋果近日推出iOS 17.5版本更新,但似乎有部分iPhone用戶在網路上發文抱怨系統出現漏洞,導致用戶們早在幾年前就已經刪除的照片,如今又重新出現在iPhone相簿中,還有人發現舊的語音信箱又重新跳出,目前情況尚未釐清,但已經引發了iPhone用戶的隱私擔憂。

據美國科技新聞媒體The Verge報導,Reddit論壇上的部分iPhone用戶回報,他們將手機更新至最新版本的iOS 17.5之後,多年前刪掉的「不宜在工作場所觀看」的照片又重新出現在手機相簿裡。另一名網友表示,自己2016年儲存的舊照片雖然一直沒有刪除,但更新後卻顯示為最新項目。

另一人也發文宣稱,他有「多達約300張」的舊照片,意外出現在轉賣給友人的iPad上,其中甚至包含暴露的私密照,但在轉手賣出前已經確實地按照蘋果官方指南刪除了相片。還有一人表示,自己並未同步手機或使用iCloud,但同樣也看到舊照片重新復原。報導稱,這意味著那些舊照片可能是來自設備本身的儲存。

據報導,除了Reddit網友反應漏洞之外,社群平台X上也有用戶發文宣稱,他們在更新iOS 17.5後看到先前已經聽過或已刪除的語音信箱又重新跳出未讀通知。此外,幾名測試者也對先前的iOS 17.5開發者測試版,報告過類似的問題。

專門追蹤蘋果產品消息的網站MacRumors指出,目前尚不清楚發生什麼問題,但考量到網友回報的一些照片很明顯是在多年前拍攝的,因此不可能從最近30天內刪除的照片中所復原的,推測可能與索引錯誤、照片庫損壞、本機設備與iCloud Photos同步出現問題,或是iCloud備份同步問題有關。

After upgrading to iOS 17.5 on my Xr, voicemails that I had already listened to or deleted reappeared. Before the update, I had only one unheard voicemail, but now I have 26. pic.twitter.com/eqx1buJIx0