iOS 18新功能搶先流出！眼睛就能操控手機和平板

▲ iOS18新功能曝光。（圖／翻攝蘋果官方網站）



記者楊庭蒝／綜合報導

蘋果在15日公告，將在年底推出 iOS 18 等新系統的無障礙升級。最值得關注的，是讓身障使用者只需用眼神，就能操控手機和平板。

根據「9to5mac」報導，這項名為「Eye Tracking」（眼動追蹤）的新功能，會利用鏡頭追蹤使用者的視線焦點，讓使用者僅需長視某個按鈕或選項，就能發出亮光並選取它，操作體驗有如 Vision Pro 頭戴裝置。

此外，蘋果也加入了「音樂觸覺反饋」功能，透過精準的震動模擬，協助聽障者感受音樂節奏；另有「車輛運動提示」功能，能透過動態圖案減輕乘車暈眩感。

據報導，蘋果表示，這次無障礙升級的目標，是進一步消除身障者在數位世界的使用障礙，讓每個人都能公平獲取資訊和服務。

像往常一樣，上述新功能雖已初步曝光，但蘋果要到6月的年度開發者大會，才會完整介紹 iOS 18等新系統的全貌。

除了上述重點功能，蘋果今年還將推出「聲音捷徑」等多項無障礙新功能，讓使用者能用自訂語音指令，啟動複雜的操作流程；也將提高聲控辨識準確度，協助口齒不清的使用族群。

此外，無障礙功能也將進一步整合至CarPlay車載系統中。蘋果強調，公司將持續耕耘無障礙領域，讓科技真正惠及所有人。