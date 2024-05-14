蘋果計畫讓Vision Pro進軍國際市場　「這7國」可能將優先上市

▲蘋果計畫在7個國家率先出售頭戴裝置Vision Pro。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

蘋果（Apple）去年6月發表一款套用「混合實境」（MR）技術的頭戴裝置Vision Pro，並於今年2月正式在美國開賣，雖然曾掀起一股熱潮，但卻礙於售價高昂，市場需求持續放緩，也因此如今有消息指出，蘋果已經讓來自7國門市的員工飛抵美國加州總部，接受相關訓練，預估這7國可能是首批進軍海外的國際市場。

根據《路透社》、《彭博社》，蘋果公司正在計劃如何在美國以外的國際市場銷售結合「混合實境」（MR）技術的頭戴型裝置Vision Pro，為蘋果多年來最昂貴的賭注刺激市場需求。知情人士還特別指出，蘋果已經將來自德國、法國、澳洲、日本、南韓、新加坡、中國門市的員工帶到美國加州庫比蒂諾的蘋果總部，進行為期4天的特訓。

蘋果計畫在今年6月10至14日舉行的Apple全球開發者大會之後，將在美國以3499美元（約新台幣11萬3464元）販售的Vision Pro推向國際市場，而上述7國將會成為Vision Pro進軍海外的灘頭堡。

蘋果公司尚未回覆《路透社》的置評請求。

報導指出，Vision Pro去年6月發布、並於今年2月2日在美國發售後，儘管如此新潮的頭戴裝置可能有助於蘋果吸客戶，且在開賣初期確實掀起一股熱潮，但礙於其價格高昂等影響，分析師認為市場需求不斷在減緩。

今年3月，中國央視財經平到曾經引述蘋果執行長庫克（Tim Cook）的說法，指出預計今年Vision Pro將會進攻中國市場，且蘋果持續增加在中國的研發與投資，儘管來自中國與日本的消費者一向對虛擬實境等高科技感興趣，但高昂的價格可能打壞消費者的興致。