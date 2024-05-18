蘋果傳設計大突破　2025推出更薄iPhone

▲蘋果iPhone 15系列。（圖／路透社）

記者高兆麟／綜合報導

蘋果傳出將在 2025 年對 iPhone 進行瘦身設計，根據外媒The Information 週五報導，五位知情人士表示，一款更薄的 iPhone 可能會在 2025 年 9 月與 iPhone 17 一起亮相。

據 The Information 報導，該項目內部稱為 D23，據說是一次重大重新設計，其成本將超過 iPhone Pro Max，後者的售價為 1200 美元。同時，完整的 iPhone 16 系列尚未公佈，但預計將於今年 9 月發布。

9to5Mac 也引用香港海通投資公司分析師 Jeff Pu 的研究報告表示，有關超薄 iPhone 的傳聞自 5 月初以來就一直在流傳。

根據 MacRumors 報導，其中一款可能推出的機型可能被稱為「iPhone 17 Slim」。根據 The Information 報告，該裝置的顯示器對角線尺寸為 6.12 吋（標準 iPhone 的尺寸）和 Pro Max 型號的 6.69 吋螢幕之間。

根據The Information 的消息人士稱，這款未來的輕薄 iPhone 的另一個顯著區別是，後置相機將位於手機的頂部中央，而不是左上角。

