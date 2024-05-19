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花壽司內驚見「活生生蛞蝓」在爬！知名連鎖店出包　北市衛生局要查

▲▼網友至日本料理店點花壽司，爬出一隻蛞蝓。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社（官方粉專專屬））

▲網友至北市某知名連鎖壽司店點花壽司，竟爬出一隻蛞蝓。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社（官方粉專專屬））

記者洪巧藍／台北報導

民眾驚爆去北市一家知名日本連鎖壽司店用餐時，花壽司裡竟然有活生生的蛞蝓，遭質疑食安問題。北市衛生局今（19）日表示，今日就會前往該店稽查，瞭解食品良好衛生規範與產品責任險相關狀況，違反規定最高可依《食安法》處分2億罰鍰。

民眾在爆料公社PO文指出，晚餐到北市某知名連鎖壽司店用餐，最後一道菜點了花壽司，在先生先吃完一個輪到她要拿第二個時，竟然爬出一隻活生生的蛞蝓，急忙向店家反應，但卻只獲招待一份甜點。原本想請主管出來談談，卻只有一位看似資深員工表示抱歉。民眾質疑，前陣子食安的問題非常嚴重，是不是風頭過了餐廳又開始沒那麼重視食安跟衛生。

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北市衛生局科長林冠蓁表示，衛生局已經接獲相關訊息，今日下午就會前往該店稽查，將針對產品責任險及衛生局良好衛生規範準則進行瞭解，也針對人員衛生、病媒防治、作業場所衛生加強查核，若有缺失會要求餐廳限期改善。

林冠蓁說，若餐廳未依規定限期改善，經衛生局複查仍不合格，將依違反食安法處6萬元到2億元罰鍰；若產品責任險未符合規定，也可依法處3萬到300萬元罰鍰。

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