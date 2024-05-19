跪求全國步槍協會支持！川普承諾廢槍枝規定　解僱菸酒槍械管理局長

▲川普18日在美國步槍協會演講，承諾上任後將解除槍枝管制規定。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國即將代表共和黨參選的前總統川普，18日在全國步槍協會（NRA）年度領導論壇上發表演講，承諾將解除民主黨總統拜登制定的槍枝管制規定，還接受了NRA這個極具影響力的組織支持，呼籲槍枝擁護者在11月的選舉中積極投票。

據路透社報導，川普在長達90分鐘的演講中，涵蓋了他的刑事審判、貿易和移民等多個議題，卻未提出任何新政策，但他強調了選民，特別是槍枝擁有者，選票的重要性，並呼籲他的支持者在選舉中展現他們的力量，「我們必須讓擁有槍枝的人投票。」

儘管美國的大規模槍擊事件頻發，但川普隸屬的共和黨基本反對更嚴格的強制法律，認為美國憲法第二修正案保護了「持有和攜帶武器」的權利，而NRA這個全美最大槍枝權利組織已在2016、2020和2024年三度支持川普。

▲川普承諾在上任的第一天解僱美國煙酒槍枝和爆炸物管理局局長。（圖／路透）

作為報答，川普在2017至2021年的總統任期內，任命了3名保守派大法官，並採取了一系列符合槍枝遊說團體要求的措施，包括在2019疫情大流行期間將槍枝商店指定為基本業務，允許它們繼續營業。

川普在演講中重申了一項承諾，即在新一屆政府上任的第一天，解僱美國煙酒槍枝和爆炸物管理局（ATF）局長，指責ATF對槍枝擁有者過於嚴厲，並以無關緊要的理由吊銷槍枝許可證。川普指出，「在我的第2個任期內，我們將又快又猛烈地反擊拜登對第二修正案的每一次攻擊。」

演講結束後，拜登的競選團隊指責川普將槍枝遊說團體的願望置於公共安全之上。拜登競選團隊發言人慕沙（Ammar Moussa）表示，「今晚，川普證實了他將完全按照NRA的要求去做，即使這意味著將有更多死亡、更多槍擊和更多的痛苦發生。」