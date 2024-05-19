以軍再尋獲被殺人質！男騎車慘遇大屠殺　遺體和女刺青師一起回國

▲以軍再尋獲一具人質遺體班傑明。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

以色列國防軍繼17日於加薩走廊尋獲3具人質遺體後，18日再宣布在與國家安全局（簡稱辛貝特，Shin Bet）的聯合行動中發現一名罹難人質。這是以方在24小時內帶回的第4具遺體。

據CNN報導，以軍發言人哈加里（DanielHagari）證實，軍方新發現的人質遺體屬於53歲的以色列男子班傑明（Ron Benjamin）。去年10月7日哈瑪斯襲擊以色列時，班傑明正在加薩邊境騎乘自行車，但火箭襲擊警報在清晨6時30分響起後，班傑明就立即折返，可惜他最後仍在梅法西姆（Mefalsim）集體農場遭哈瑪斯殺害，遺體被帶到加薩。

哈加里透露，班傑明的遺體將在24日與以軍前一天尋獲的3具人質遺體一起被運回以色列。報導稱，以軍已證實，他們在17日找到的3具遺體分別屬於56歲男子吉勒倫特（Itzhak Gelerenter）、28歲女子巴斯奇拉（Amit Buskila），以及德籍以色列裔女子夏妮（Shani Louk），而這3名罹難者都是在「超新星音樂祭」（Nova Festival）中遇害。

軍方指控，在10月7日的大屠殺當天，以色列有超過360人被哈瑪斯殺害，另有252人被擄走到加薩作為人質。以軍表示，這些人質中已有37人死亡，還有125名人質至今仍下落不明。