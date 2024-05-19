23歲女屍遭哈瑪斯「扒光遊街」！　葬禮辦在母親生日當天

▲夏妮參加音樂節，卻遭哈瑪斯武裝份子斬首殺害。（圖／X、IG／shanukkk，下同）

記者王佩翊／編譯

23歲以色列德國混血女刺青師夏妮（Shani Louk）2023年10月7日參加音樂節時遭哈瑪斯綁架殺害，事後一段影片則拍到，她的遺體被扒光衣服，近乎全裸地癱軟躺在車上遭恐佈分子遊街示眾，引發全球關注與譴責。事隔數個月，以色列國防軍終於成功從加薩找到她的遺體，而她的遺體完整，不但膚色沒有改變，連刺青也清晰可見。家屬表示，葬禮將在她母親的生日當天舉行。

根據《路透社》報導，刺青師夏妮在哈瑪斯突襲以色列南部後不久，拍攝到她屍體的影片很快就流傳在網路上。當時她的親友透過遺體上的刺青很快地認出受害者就是夏尼本人。而影片中的她幾乎全裸地躺在一輛皮卡車的車斗上，明顯死亡。

以色列國防軍17日通知夏妮的父母洛克（Nissim Louk）與麗卡達（Ricarda Louk），以色列突擊隊已經在加薩找到夏妮的遺體，並將遺體的照片交給他們，以進行驗屍手續。

洛克18日表示，「我想她一定被保存在一個極冷的隧道中，因為她的膚色一點都沒有改變，就連身上的刺青也依舊清晰可見，彷彿她還活著一樣，這真是一個奇蹟」。

他說，「我們看到她手上的刺青。現在她會有一個自己的墓地，我們隨時都可以去那裡看她。夏妮可以安息了。」

夏妮的父母表示，葬禮將在周日舉行，因為當天是夏妮母親麗卡達的生日，他們也會將尋回失蹤已久的女兒當作生日禮物。麗卡達也說，把夏妮安葬在家鄉，對他們而言也是一種安慰，「也許我們能找回更多平静」。

當時在音樂祭現場，有超過360人遭到槍殺、毆打或是活活燒死。不過在攻擊發生的數周後，出現一則夏妮在音樂祭上開心享受音樂的影片。洛克說，「她整晚都在跳舞。她非常開心。她可能從來沒有想過世界上有邪惡，因為她是一個自由的靈魂。」他也強調，知道夏妮直到去世前都在做她喜歡的事，並且可能沒有經歷痛苦，對父母而言，也是一種慰藉。