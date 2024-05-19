烏俄戰場殺手TB2！　波蘭86億買24架到貨了

▲TB2無人機交付波蘭。（圖／拜卡公司官網，下同）

記者黃聖庭／綜合報導

土耳其無人機製造商拜卡（Baykar Teknoloji）16日宣布，已向波蘭交付最後一批價值2.7億美元（約86億台幣）的TB2無人機（Bayraktar TB2）作戰系統，總共有24架。

波蘭於2021年5月簽署4套無人機系統合約，每套包括6架無人機和3個地面控制站，拜卡也是首次成功向北約和歐盟成員國出口高科技作戰無人機。

TB2是一款長滯空定翼型無人機，烏克蘭使用它在戰場上發揮極大作用，從高空投放炸彈毀掉俄軍大量車輛。TB2使用國家廣泛，有亞塞拜然、卡塔爾、摩洛哥、利比亞、土庫曼等多個國家。

TB2配備了先進的光電和紅外感測設備，能夠在白天和夜間執行監視和偵察任務，最大飛行高度達8000公尺，續航可達27小時，這使得TB2能夠在敵方防空系統之外進行長時間巡邏，最大時速約200公里，能夠迅速到達目標區域。

此外，TB2配備四個武器掛點，可以攜帶多種精確制導武器，如MAM-L和MAM-C微型智能彈藥，可對地面目標進行精確打擊。TB2還具有高效的通訊和控制系統，支持衛星通訊，能在遠距離操作環境下，保持穩定的指揮控制，使其成為現代戰爭中極具戰略價值的無人機平台，廣泛應用於偵察、監視、打擊等多種軍事任務。