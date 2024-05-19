　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

烏俄戰場殺手TB2無人機！　波蘭86億買24架到貨了

▲▼TB2無人機交付波蘭。（圖／拜卡公司官網）

▲TB2無人機交付波蘭。（圖／拜卡公司官網，下同

記者黃聖庭／綜合報導

土耳其無人機製造商拜卡（Baykar Teknoloji）16日宣布，已向波蘭交付最後一批價值2.7億美元（約86億台幣）的TB2無人機（Bayraktar TB2）作戰系統，總共有24架。

波蘭於2021年5月簽署4套無人機系統合約，每套包括6架無人機和3個地面控制站，拜卡也是首次成功向北約和歐盟成員國出口高科技作戰無人機。

TB2是一款長滯空定翼型無人機，烏克蘭使用它在戰場上發揮極大作用，從高空投放炸彈毀掉俄軍大量車輛。TB2使用國家廣泛，有亞塞拜然、卡塔爾、摩洛哥、利比亞、土庫曼等多個國家。

▲TB2無人機。（圖／拜卡公司官網）

TB2配備了先進的光電和紅外感測設備，能夠在白天和夜間執行監視和偵察任務，最大飛行高度達8000公尺，續航可達27小時，這使得TB2能夠在敵方防空系統之外進行長時間巡邏，最大時速約200公里，能夠迅速到達目標區域。

▲TB2無人機。（圖／拜卡公司官網）

此外，TB2配備四個武器掛點，可以攜帶多種精確制導武器，如MAM-L和MAM-C微型智能彈藥，可對地面目標進行精確打擊。TB2還具有高效的通訊和控制系統，支持衛星通訊，能在遠距離操作環境下，保持穩定的指揮控制，使其成為現代戰爭中極具戰略價值的無人機平台，廣泛應用於偵察、監視、打擊等多種軍事任務。

ET快訊
具惠善離婚4年生活曝光　睡車上早餐吃泡麵：沒地方住
就職前一天做什麼？　賴清德揪友邦元首們釣蝦
獨／吳興街女子命案遭黑幫買兇　夫偷渡大陸...兇手背景曝
45萬網美午睡…2歲兒「自己打開門鎖」跌入泳池溺亡
快訊／枕頭悶殺女友！　19歲憲兵羈押禁見
快訊／高雄17歲女高職生　掉落愛河死亡
加油先等等！　中油宣布汽、柴油調降
熱情貼臉！習近平罕見「主動求抱」普丁呆了
壽司內「活生生蛞蝓」在爬！知名連鎖店出包
台中女質疑小黃繞圈　遭運將暴打！眼部瘀青慘照曝

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

烏俄戰場殺手TB2！　波蘭86億買24架到貨了

有信心「比F-35還優秀」　土耳其KAAN戰機20架2028交付

國防部歡送　邱國正：感謝大家的支持與協助

「雷伊泰灣號」將退役　最後任務完成回家了

英國皇家海軍買「6艘新軍艦」　可快速部署全球

主炮藏在炮塔內部　陸全新隱形護衛艦現身海試

楊丞琳《歌手》唱2次就遭淘汰　她喊不遺憾：已經很滿足

立院朝野纏鬥15hrs到半夜　韓國瑜宣布休息：21號再戰

正妹媽深情唱蔡健雅神曲　網友大讚：歌聲裡有故事

呀咧呀咧！洗腦神曲〈晚安大小姐〉爆紅　Joeman合體阿滴.志祺七七「神還原」

英男1分鐘絲滑灌香腸　完成83根破世界紀錄

懷疑被綠掐女友！憲兵遭移送　家屬哀慟引魂：妹生活圈單純

綠委對話學生齊唱《島嶼天光》 支持者喊：我們在外守護你們

立院外千人聚集！吳思瑤隔大門「燦笑比讚」　警戒備防太陽花再上演

南韓選秀首位「脫北練習生」！ 親曝「為當偶像」14歲離開北韓

趙小僑1歲10個月女兒愛「乾杯」　典典寶寶愛跳女團舞..關電視氣pupu！

烏俄戰場殺手TB2！　波蘭86億買24架到貨了

有信心「比F-35還優秀」　土耳其KAAN戰機20架2028交付

國防部歡送　邱國正：感謝大家的支持與協助

「雷伊泰灣號」將退役　最後任務完成回家了

英國皇家海軍買「6艘新軍艦」　可快速部署全球

主炮藏在炮塔內部　陸全新隱形護衛艦現身海試

葉門反抗軍彈襲！「開往中國」紅海油輪進水、起火　曾停靠俄羅斯

庾澄慶曬「勾肩背影照」！兒帥氣穿學士服　吐37字祝福：期待又緊張

港片綠葉王廖駿雄胃癌64歲病逝！曾演《神鵰俠侶》爆紅　3年前切胃保命

泰勒絲紅在哪？　PTT點「2特質」很圈粉：美國樂壇第一人

不喝水、過度曝曬小心中暑！喝酒、穿太多也容易危險

睽違24年！俄羅斯總統普丁將「再訪北韓」　曾答應金正恩邀約

比墾丁還多台人？飛沖繩「1景象」他傻了　大票共鳴笑：真的

邀友邦元首釣蝦推創意外交　賴清德昔揪團爬阿里山、大啖台南小吃

「扁案」還有4件！藍委不滿陳水扁稱清白　「那重新開庭審理」

就職前一天做什麼？賴清德今揪友邦元首釣蝦　笑容滿面好開心

母女自撞翻覆　嬤PO影公審「機車惡意逼車！」反遭酸：哪來的勇氣

軍武熱門新聞

罕見公開！勇鷹高教機空中視角曝

比F-35還優秀　KAAN戰機2028交付

陸全新隱形護衛艦現身海試

英國皇家海軍買「6艘新軍艦」

「雷伊泰灣號」將退役　最後任務完成

戰場殺手TB2！波蘭買24架到貨了

國防部歡送　邱國正：感謝大家的支持與協助

雷根號航母離開日本　甲板人形排「再見」

飛魚、C803都用了！　3枚導彈擊沉軍艦

美軍艦通過台海　畫面曝光

猛炸俄軍坦克！　美再買上千架彈簧刀600

海星飛彈擊沉油輪！　畫面曝光

中國國防部：福建號將展開後續試驗

076兩棲攻擊艦可彈射殲-35

更多熱門

相關新聞

以軍再尋獲人質遺體！男騎車慘遇大屠殺

以軍再尋獲人質遺體！男騎車慘遇大屠殺

以色列國防軍繼17日於加薩走廊尋獲3具人質遺體後，18日再宣布在與國家安全局（簡稱辛貝特，Shin Bet）的聯合行動中發現一名罹難人質。這是以方在24小時內帶回的第4具遺體。

澤倫斯基警告：俄羅斯恐擴大進攻

澤倫斯基警告：俄羅斯恐擴大進攻

找中國搬救兵！　澤倫斯基籲加入和平對話：對俄羅斯有影響力

找中國搬救兵！　澤倫斯基籲加入和平對話：對俄羅斯有影響力

土耳其必去粉色鹽湖　天空之鏡超美

土耳其必去粉色鹽湖　天空之鏡超美

史上首位！美駐日大使罕見登上「與那國島」

史上首位！美駐日大使罕見登上「與那國島」

關鍵字：

TB2無人機波蘭土耳其俄烏戰爭軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

韓國瑜22字回應立法院衝突　上萬網友按讚力挺：院長加油

98%狐臭人「都有1特徵」！　看耳朵就知道

45萬網美午睡…2歲兒「自己打開門鎖」跌入泳池溺亡！

變天倒數！明天雨區擴大　下周雷雨掃全台「最猛時間曝」

快訊／新北憲兵先殺女友再自戕　憲指部回應了

雲林婦騎單車穿越台1線遭撞飛！全身骨折慘死

老高突宣布「3重大公告」：已達到負荷極限

花壽司內驚見「活生生蛞蝓」在爬！　北市衛生局要查了

《康熙》重出江湖天王劉德華成來賓首選

好多人生病！　醫揭發燒「3大病毒」

女遭哈瑪斯擄走半裸遊街　爸媽認屍：她很美

大咖韓影后「巧遇許光漢」太害羞秒逃跑

立院抗議「輪椅妹激動站起來」瘋傳

人妻倒垃圾逃跑　夫等17年心寒提離婚

隋棠一彎腰「腿根被看光」鉛筆腿全露

更多

最夯影音

更多

楊丞琳《歌手》唱2次就遭淘汰　她喊不遺憾：已經很滿足

立院朝野纏鬥15hrs到半夜　韓國瑜宣布休息：21號再戰

正妹媽深情唱蔡健雅神曲　網友大讚：歌聲裡有故事

呀咧呀咧！洗腦神曲〈晚安大小姐〉爆紅　Joeman合體阿滴.志祺七七「神還原」

英男1分鐘絲滑灌香腸　完成83根破世界紀錄

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面