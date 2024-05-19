響應節能減碳　嘉義市推動設立電動汽車充電樁及專用停車位

▲嘉義市電動汽車充電樁及專用停車位已立法，籲民眾配合使用 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

因應淨零碳排趨勢，市府於公有路外收費停車場逐步規劃設置電動汽車充電樁，目前已於舊市公所、吳鳳民族、停9、停10、停14、湖廣(停)10、垂楊國小等停車場設置20支電動汽車充電樁，充電區域也已劃設專用停車位，於停車格位白色標線內劃設綠色內框線車格等，並設置45cm*60cm之電動汽車充電標誌牌面以標示清楚，且充電服務目前係免費提供，便利電動車車主充電使用。

交通處長許啟明表示未來將進一步擴大充電設施的覆蓋範圍。首批計畫包括在前瞻計畫(一期)義昌公園、嘉北國小、崇文國小等三座地下停車場，預計設置140座電動汽車充電樁，前瞻計畫(二期)北棟、舊市公所等兩座地下停車場也將設置115座電汽車充電樁；此外，市府亦獲交通部公路局核定補助設置充電椿設施，慢充85座、快充3座，持續規劃設置，刻正作業中。

為了促進公、私立停車場充電設施的廣為設置，市府交通處表示，依據交通部112年9月13日頒布「電動汽車充電專用停車位及其充電設施設置管理辦法」規定，設置電動汽車充電專用停車位標準：公有路外公共停車場，依轄區內公有路外停車場之小型車停車位總數，設置百分之二以上；民營路外公共停車場，各停車場應設置百分之一以上，其設置期限為114年9月13日前須完成。此外，也提醒一般民眾，若違反規定占用電動汽車充電專用停車位者，停車場經營業通報地方主管機關或警察機關，可依本法第三十二條第三項及第四十條之一第二項規定處新臺幣600元以上至1200元以下罰鍰，請民眾切勿佔用充電車位。

未來，市府交通處將持續推動公有停車場設置汽車充電樁及專用停車位，並積極輔導民營停車場設置，讓市民朋友更加便利地享受到環保力行的便利，營造節能減碳友善環境。