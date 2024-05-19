　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

女同志情侶懷「同一男」的孩子！　心臟有缺陷也硬要生

記者王佩翊／編譯

英國一對女同志情侶檔透過臉書尋找精子捐贈者，並成功孕育下一代，然而他們取得捐精者的照片時，赫然發現是其中一人5年前懷孕時的捐精者，因此加深想要對方精子的想法。儘管懷孕後，兒子在產檢中被發現有心臟缺陷等疾病，但一想到這個孩子與女兒有血緣關係，兩人仍決定要將孩子生下。

根據《鏡報》報導，38歲女同志凱莉（Kerry Forsyth）與33歲詹娜（Jenna Kenyon）2022年交往，而在此之前凱莉已經有7個3到19歲的孩子，詹娜則是有1名孩子。儘管如此，兩人仍希望可以擁有「彼此的孩子」，因此透過臉書尋找捐精者，並由凱莉孕育新生命。

凱莉與詹娜在臉書上發布尋找捐精者的訊息後，有一名男子主動聯絡並提供照片。而詹娜一看到照片，馬上就認出，是5年前捐精給她生下女兒葛莉絲（Gracie）的男子，也就是她女兒「生物學上的父親」。

凱莉與詹娜希望找到一個有黑髮、橄欖膚色的精子捐贈者，這樣一來，儘管寶寶與詹娜沒有血緣關係，也會和詹娜的外型有些相似。凱莉說，「這對我們來說非常重要。他（捐精者）是我們的完美選擇。」

兩人取得精子後，緊張地等待2周，終於確認成功懷孕。凱莉說，「當我們發現我已經懷孕，並且我們的寶寶將會和葛莉絲擁有同一個生物學上的父親時，我們感到非常開心。這讓一切都變得更加特別。」

然而在12週產檢的超音波檢查時，醫生發現寶寶的心臟出了問題。而17週時，醫生也在超音波中看到更多器官的細節，並確認胎兒患有多種重大的心臟缺陷。這對凱莉而言，是一個特別困難的時刻，因為她在16年前也曾因為類似原因失去了兒子查理（Charlie），當時他只有7個月大，死於心臟驟停。

凱莉當時將兒子的部分器官捐贈，希望用於研究，以幫助其他的寶寶。她說，「這是一個很大的打擊，但我後來仍順利地生下了7個寶寶，而且都沒有任何問題。」

凱莉說，醫生一度建議兩人終止妊娠，因為無法確定胎兒是否能存活。但是詹娜與凱莉仍堅持將孩子生下，並認為「孩子都還沒放棄，我們也不能放棄」。最終在2023年7月9日下午3時35分產下兒子堅森（Jenson），而這也正好是葛莉絲的出生時間。凱莉相信，這是擁有同一個生物學上的父親的姊弟之間的另一種聯繫。

堅森因為嚴重的心臟缺陷，出生後隨即被送往新生兒加護病房，全身插滿管子，並且接受另一名已經去世的寶寶的細胞捐贈。手術後堅森奇蹟般地恢復，並在19天後出院。在手術後，Jenson有了驚人的恢復，不過未來仍然需要接受多次手術。

凱莉說，「對我來說，這是一個非常情緒化的時刻，因為這也讓我想起了查理的事情。我允許查理的器官被捐贈來幫助其他人。現在，堅森則被另一個家庭幫助，他們在幾年前也經歷了和我一樣失去孩子的痛苦。我經歷過器官捐贈的兩面，我知道有一個家庭做出了捐贈他們寶寶器官的決定，我真的能理解他們的經歷。這讓我對堅森以這種方式被拯救感到更加感激。器官捐贈確實可以挽救生命。」

 
ET快訊
快訊／5縣市大雨特報！　下到入夜
快訊／雞排妹嗆黃國昌！　大喊：柯文哲是詐騙集團
蔡英文卸任前一天PO毛小孩　蔡想想依然「眼神死」
柯建銘向韓國瑜喊話「拋出1前提」　願意為不敬之言鄭重道歉
壽司有蛞蝓！醫3點警告「爬過的菜恐傳染」　全球第一例就在台灣
籃籃真實體重曝光！　謊報遭抓包「胡瓜抓上刑台」
黃家駒墓碑遭鐵鎚砸毀！少年「狂舔遺照」畫面曝
快訊／雞排妹也來了！　現身519抗議現場
「政大研究生」比基尼辣照瘋傳！　實際年齡驚呆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北韓「身障」新冠染疫者隔離等死　父母目睹焚屍悲嘆：死得真好

歐洲北部暴雨、南部熱浪！單日下完1.5月降雨量　貨運列車被吹翻

女同志情侶懷「同一男」的孩子！　心臟有缺陷也硬要生

美媒：蔡英文領導台灣成「民主陣營可靠盟友」　賴面臨國內外難題

妻出軌同事9年！夫為1條件隱忍　悄訂「復仇計劃」：要她身心折磨

日本外相造勢談「女人不生，當什麼女性」　歧視言論遭炎上

法屬新喀里多尼亞暴動6死　奧運聖火傳遞取消

阿富汗又一波暴雨襲擊「至少68死」！　數千棟房屋被毀

日本2警發現男屍　突遭熊攻擊重傷

裸體渡假村！老闆娘曝「客人勃起」還給大家看　秒被轟出去

楊丞琳《歌手》唱2次就遭淘汰　她喊不遺憾：已經很滿足

正妹媽深情唱蔡健雅神曲　網友大讚：歌聲裡有故事

立院朝野纏鬥15hrs到半夜　韓國瑜宣布休息：21號再戰

英男1分鐘絲滑灌香腸　完成83根破世界紀錄

呀咧呀咧！洗腦神曲〈晚安大小姐〉爆紅　Joeman合體阿滴.志祺七七「神還原」

懷疑被綠掐女友！憲兵遭移送　家屬哀慟引魂：妹生活圈單純

綠委對話學生齊唱《島嶼天光》 支持者喊：我們在外守護你們

立院外千人聚集！吳思瑤隔大門「燦笑比讚」　警戒備防太陽花再上演

趙小僑1歲10個月女兒愛「乾杯」　典典寶寶愛跳女團舞..關電視氣pupu！

南韓選秀首位「脫北練習生」！ 親曝「為當偶像」14歲離開北韓

北韓「身障」新冠染疫者隔離等死　父母目睹焚屍悲嘆：死得真好

歐洲北部暴雨、南部熱浪！單日下完1.5月降雨量　貨運列車被吹翻

女同志情侶懷「同一男」的孩子！　心臟有缺陷也硬要生

美媒：蔡英文領導台灣成「民主陣營可靠盟友」　賴面臨國內外難題

妻出軌同事9年！夫為1條件隱忍　悄訂「復仇計劃」：要她身心折磨

日本外相造勢談「女人不生，當什麼女性」　歧視言論遭炎上

法屬新喀里多尼亞暴動6死　奧運聖火傳遞取消

阿富汗又一波暴雨襲擊「至少68死」！　數千棟房屋被毀

日本2警發現男屍　突遭熊攻擊重傷

裸體渡假村！老闆娘曝「客人勃起」還給大家看　秒被轟出去

快訊／國1路竹段2自小客追撞翻覆！2人送醫　後方車流塞爆

快訊／雨彈來襲！5縣市大雨特報 下到入夜

北韓「身障」新冠染疫者隔離等死　父母目睹焚屍悲嘆：死得真好

法拍取得「現實版尊者」天母豪宅　3個月轉手賺657萬

細思極恐！王鴻薇揭沈伯洋穿「防護板甲」才衝！　嗆是預謀傷人

歐洲北部暴雨、南部熱浪！單日下完1.5月降雨量　貨運列車被吹翻

海之夏祭定調「小孩放電，大人吶喊」　7月東石漁人碼頭登場

快訊／黃國昌受訪談im.b詐騙案　雞排妹一旁嗆聲「柯文哲是詐騙集團」

高雄男酒駕「撞路中分隔島」釀3車連環撞　3人受傷送醫

拆解最薄機身！iPad Pro內部「4大重點曝光」：換電池更方便

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

國際熱門新聞

女遭哈瑪斯擄走半裸遊街　爸媽認屍：她很美

女屍遭哈瑪斯「扒光遊街」！葬禮辦在母親生日

日本夜空飄「9道光柱」　奇景原因曝光

金屬瓶爆炸　工人噴飛「左臂炸斷」亡

他遭砍斷手　淡定「撿起手掌」閃人

網紅2歲兒離奇跌入泳池溺水　掙扎1周身亡

裸體渡假村！勃起還狂炫　秒被轟出去

台灣被點名！「東亞四大國」將遇經濟危機

超多人搭機愛喝薑汁汽水　原因曝光

校花遭4男擄走撕票　主謀逃死改判40年

下機「紅色行李」等最久？航空公司曝解答

77歲嬤葬身火海　竟是媳婦為遺產放火燒床

以軍尋獲3人質遺體！遭擄半裸遊街女回家了

熱情貼臉！習近平罕見「求抱」普丁呆了

更多熱門

相關新聞

家裡著火「Xbox」救全家人一命！

家裡著火「Xbox」救全家人一命！

英國一名16歲少年和女友在家中玩Xbox時，Xbox突然斷電，讓他驚覺有異，立刻開始檢查房子，隨後發現父母的臥室冒出濃煙，隨即告訴父母，此時屋內已經起火，全家人迅速逃出屋子，而整間房子就在短短幾分鐘內竄出「毀滅性」大火。一家人也不禁感慨是少年與Xbox救了全家一命。

嗑藥後玩窒息式性愛！26歲舞女被失手勒死

嗑藥後玩窒息式性愛！26歲舞女被失手勒死

英國皇家海軍買「6艘新軍艦」

英國皇家海軍買「6艘新軍艦」

海灘渡假一半　旁邊有人在撒骨灰

海灘渡假一半　旁邊有人在撒骨灰

情侶參加性愛毒趴　他失手「掐死女友」

情侶參加性愛毒趴　他失手「掐死女友」

關鍵字：

同志捐精精子捐贈血緣關係英國

讀者迴響

熱門新聞

花壽司內驚見「活生生蛞蝓」在爬！　北市衛生局要查了

45萬網美午睡…2歲兒「自己打開門鎖」跌入泳池溺亡！

98%狐臭人「都有1特徵」！　看耳朵就知道

雲林婦騎單車穿越台1線遭撞飛！全身骨折慘死

韓國瑜22字回應立法院衝突　上萬網友按讚力挺：院長加油

具惠善離婚4年生活曝光　「睡車上早餐吃泡麵」親口認：沒地方住⋯

快訊／新北憲兵先殺女友再自戕　憲指部回應了

變天倒數！明天雨區擴大　下周雷雨掃全台「最猛時間曝」

《康熙》重出江湖天王劉德華成來賓首選

老高突宣布「3重大公告」：已達到負荷極限

北市查獲情色酒吧！24泰女陪酒性交易

抗議綠8年芭樂票　白：近4000人

女遭哈瑪斯擄走半裸遊街　爸媽認屍：她很美

立院抗議「輪椅妹激動站起來」瘋傳

快訊／國中會考5科解答出爐　各科考題可上網下載

更多

最夯影音

更多

楊丞琳《歌手》唱2次就遭淘汰　她喊不遺憾：已經很滿足

正妹媽深情唱蔡健雅神曲　網友大讚：歌聲裡有故事

立院朝野纏鬥15hrs到半夜　韓國瑜宣布休息：21號再戰

英男1分鐘絲滑灌香腸　完成83根破世界紀錄

呀咧呀咧！洗腦神曲〈晚安大小姐〉爆紅　Joeman合體阿滴.志祺七七「神還原」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面