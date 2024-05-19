女同志情侶懷「同一男」的孩子！　心臟有缺陷也硬要生

'We both got pregnant by the same man - but are in love with each other'https://t.co/oU97q5tYyd pic.twitter.com/6OILNNC2FR — The Mirror (@DailyMirror) May 18, 2024

記者王佩翊／編譯

英國一對女同志情侶檔透過臉書尋找精子捐贈者，並成功孕育下一代，然而他們取得捐精者的照片時，赫然發現是其中一人5年前懷孕時的捐精者，因此加深想要對方精子的想法。儘管懷孕後，兒子在產檢中被發現有心臟缺陷等疾病，但一想到這個孩子與女兒有血緣關係，兩人仍決定要將孩子生下。

根據《鏡報》報導，38歲女同志凱莉（Kerry Forsyth）與33歲詹娜（Jenna Kenyon）2022年交往，而在此之前凱莉已經有7個3到19歲的孩子，詹娜則是有1名孩子。儘管如此，兩人仍希望可以擁有「彼此的孩子」，因此透過臉書尋找捐精者，並由凱莉孕育新生命。

凱莉與詹娜在臉書上發布尋找捐精者的訊息後，有一名男子主動聯絡並提供照片。而詹娜一看到照片，馬上就認出，是5年前捐精給她生下女兒葛莉絲（Gracie）的男子，也就是她女兒「生物學上的父親」。

凱莉與詹娜希望找到一個有黑髮、橄欖膚色的精子捐贈者，這樣一來，儘管寶寶與詹娜沒有血緣關係，也會和詹娜的外型有些相似。凱莉說，「這對我們來說非常重要。他（捐精者）是我們的完美選擇。」

兩人取得精子後，緊張地等待2周，終於確認成功懷孕。凱莉說，「當我們發現我已經懷孕，並且我們的寶寶將會和葛莉絲擁有同一個生物學上的父親時，我們感到非常開心。這讓一切都變得更加特別。」

然而在12週產檢的超音波檢查時，醫生發現寶寶的心臟出了問題。而17週時，醫生也在超音波中看到更多器官的細節，並確認胎兒患有多種重大的心臟缺陷。這對凱莉而言，是一個特別困難的時刻，因為她在16年前也曾因為類似原因失去了兒子查理（Charlie），當時他只有7個月大，死於心臟驟停。

凱莉當時將兒子的部分器官捐贈，希望用於研究，以幫助其他的寶寶。她說，「這是一個很大的打擊，但我後來仍順利地生下了7個寶寶，而且都沒有任何問題。」

凱莉說，醫生一度建議兩人終止妊娠，因為無法確定胎兒是否能存活。但是詹娜與凱莉仍堅持將孩子生下，並認為「孩子都還沒放棄，我們也不能放棄」。最終在2023年7月9日下午3時35分產下兒子堅森（Jenson），而這也正好是葛莉絲的出生時間。凱莉相信，這是擁有同一個生物學上的父親的姊弟之間的另一種聯繫。

堅森因為嚴重的心臟缺陷，出生後隨即被送往新生兒加護病房，全身插滿管子，並且接受另一名已經去世的寶寶的細胞捐贈。手術後堅森奇蹟般地恢復，並在19天後出院。在手術後，Jenson有了驚人的恢復，不過未來仍然需要接受多次手術。

凱莉說，「對我來說，這是一個非常情緒化的時刻，因為這也讓我想起了查理的事情。我允許查理的器官被捐贈來幫助其他人。現在，堅森則被另一個家庭幫助，他們在幾年前也經歷了和我一樣失去孩子的痛苦。我經歷過器官捐贈的兩面，我知道有一個家庭做出了捐贈他們寶寶器官的決定，我真的能理解他們的經歷。這讓我對堅森以這種方式被拯救感到更加感激。器官捐贈確實可以挽救生命。」