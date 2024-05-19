家裡著火「Xbox」救全家人一命！　16歲少年機警發現1徵兆

▲當一家人發現火勢時，已經來不及滅火，只能迅速逃生。（圖／Paul Trayner，下同）



記者王佩翊／編譯

英國一名16歲少年和女友在家中玩Xbox時，Xbox突然斷電，讓他驚覺有異，立刻開始檢查房子，隨後發現父母的臥室冒出濃煙，隨即告訴父母，此時屋內已經起火，全家人迅速逃出屋子，而整棟房子就在短短幾分鐘內竄出「毀滅性」大火。一家人也不禁感慨是少年與Xbox救了全家一命。

根據《鏡報》報導，16歲的布洛迪（Brodie Trayner）10日和女友芙蕾亞（Freya）一起在房間裡玩Xbox，但遊戲卻突然斷線。他立刻衝出自己的房間，開始檢查房屋內的電器是否有問題，沒想到就發現父母房間的門下開始冒出濃煙。

布洛迪隨即跑去通知在樓下工作的46歲父親保羅（Paul）。保羅表示，「布洛迪跑下樓找我，我衝上樓後發現我們的臥室角落起火了。火勢已經蔓延到衣櫃上。但是當時已經有大量的濃煙湧出，我無法確定火勢，只看見整面臥室的後牆都在燃燒。」

全家人於是迅速跑到庭院裡避難，而在短短幾分鐘後，他們驚恐地看著火焰從屋頂竄出，瞬間吞噬整棟房子。

保羅回憶道，「我的小女兒也在家裡，那個當下我只能讓所有人都先逃出來。我們只能站在那裡看著房子燃燒。火勢蔓延得太快了，一切只在幾分鐘內發生。感覺就像是靈魂出竅。」

火災發生時，布洛迪的母親傑娜（Jenna）正在外面剪頭髮，而當她接到通知趕回家時崩潰地不斷尖叫，情緒激動。

消防人員趕往現場後，花了數個小時才成功撲滅火勢，同時使用熱感應器來找出可能再次著火的地方。由於火勢太大，消防隊員甚至必須從附近的河中取水來滅火。

保羅說，「屋子的上半部已經被火燒得面目全非，而下半部則是被滅火的水柱淹沒，根本是火災加水災的雙重打擊。當我們去看房子時，後門一打開，水就像海嘯一樣打在我們身上。一切都沒了，我們什麼都沒剩下。」

根據火場鑑定結果，起火原因為臥室的電器故障引起的。目前他們一家只能暫時居住於AirBnB，並靠著鄰居捐贈的衣物度過這段時間，而鄰居們也聯合起來為他們募款超過7000英鎊（約新台幣28.5萬元），希望協助一家人盡快度過難關。