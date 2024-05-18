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嗑藥後瘋玩窒息式性愛！英26歲舞女被失手勒死　男友嚇到逃走輕生

▲▼英國26歲舞女布魯克（Georgia Brooke）與男友玩「窒息性愛」時意外被男友勒死。（圖／翻攝自X）

▲布魯克與男友玩「窒息性愛」時意外被男友勒死。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

英國26歲舞女布魯克（Georgia Brooke）與男友坎農（Luke Cannon）吸毒後大玩性愛遊戲，不料卻意外遭坎農失手勒死，而坎農事後也在警方展開調查時被發現輕生。如今，法院裁定，雖然沒有證據顯示坎農有意殺害布魯克，但他使用了過度武力。

綜合外媒報導，布魯克2022年2月與坎農在位於西約克郡的家中玩性愛遊戲時，突然出現心臟驟停的狀況，嚇得坎農立即致電急救人員，並陪同布魯克到醫院就醫。這名26歲舞女在當晚被院方宣布死亡，警方也迅速展開謀殺調查，但坎農卻從防火門逃走，並在隔天被發現輕生。

今年5月15日，驗屍報告發現，布魯克與坎農在事發當時都服用了迷幻毒品「γ-羥基丁酸」（GHB）和古柯鹼（cocaine），而驗屍法庭的證詞也顯示，這對情侶有一段「實驗性」性關係，布魯克還對「窒息式性愛」特別感興趣，過去也曾同意與男友進行這種性行為。

驗屍官弗萊明（Martin Fleming）最後裁定，布魯克死於「非法殺人」，而坎農雖然並沒有意圖殺害女友，但他卻使用了「過度武力」，導致布魯克心臟驟停而死。布魯克的死引發了人們對「窒息式性愛」危險性的關注。弗萊明警告，「這種性行為既危險又魯莽，而且往往會導致致命後果。」

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