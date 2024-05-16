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情侶參加性愛毒趴！　他失手「掐死女友」後自盡

▲▼做愛,性侵,性行為。（圖／CFP）

▲情侶參加性愛毒趴，男友誤將女友勒斃。（示意圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

英國西約克郡（West Yorkshire）職業舞者喬治亞（Georgia May Brooke）和男友時常參加非法的毒品性愛派對，沒想到有一次兩人在玩角色扮演時，男方緊緊掐住她的脖子，導致她當場心臟驟停身亡，而事發後男友也畏罪自盡。

根據《每日郵報》報導，26歲的喬治亞是一名職業舞者，她與擔任私人健身教練的31歲男友路克（Luke Cannon）時常參加各種非法的毒品性愛派對，但2022年2月3日兩人吸食毒品、喝酒後，開始玩角色扮演的性愛遊戲，結果卻釀成悲劇。

當時路克緊緊地掐住喬治亞的脖子，沒想到導致她心臟驟停，緊急送醫後仍宣告不治。根據警方說法，當時路克馬上逃離了醫院，還一邊喊著，「她媽媽會殺了我」、「我應該要去死」。

結果路克跑到住家附近的樹林上吊自盡，警方也在幾小時後發現他的屍體。

病理學家約翰遜醫師（Christopher Johnson）指出，雖然喬治亞的死因是遭人勒斃，但其體內的搖頭丸、古柯鹼和酒精含量也達到了可能致死的標準。

負責的驗屍官也說，沒有證據顯示路克是故意掐死喬治亞，「這類性遊戲既危險又魯莽，往往會導致致命的後果。」

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