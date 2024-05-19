藍白提國會改革　竟未討論、審查！全國律師聯合會聲明：嚴正譴責

▲立法院院會，朝野激烈衝突。（圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

立法院藍白黨團17日力拚三讀國會改革法，不過綠營不滿法案未經逐條討論，且有違憲之虞，爆發嚴重衝突。全國律師聯合會昨（18日）發出聲明表示「最嚴正譴責」，強烈呼籲立法院，應遵守正當程序等憲政原理，並提醒各黨，勿以黨派之私，而破壞民主憲政之運作原理。

全國律師會在臉書貼出聲明，立法院在通過法律案和預算案時，必須先「議」後「決」，先進行討論程序，然後再進行決議。

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然而，對於立法院職權行使法、刑法藐視國會罪、花東交通三項總額超過兩兆元的特別條例等四案，竟然在沒有實質審查和實質審議的情況下，就強行進入院會進行表決；這樣的做法不僅傷害了台灣作為民主國家的基本原則，也違反了民主憲政和民意政治的基本原則，「本會表達最嚴正的譴責」。

全律會指出，相關法案對於憲法機關間的憲政秩序有深遠的影響，也涉及到國家財政的重大規劃，對人民的影響極為重大。因此，全律會呼籲，應遵守正當程序等憲政原則，並應實質討論及審議相關法案，切勿以黨派之私而破壞民主憲政之運作原理。

全律會最後強調，國會是民意的展現，立委對選民負有積極參與實質審議的責任。國會的有效運作，需要立委的實質討論和審議，這是民主憲政制度運作的基石。全律會對台灣民主的韌性深信不疑，也期望立法院能夠本著憲法職責，進行適當的立法。