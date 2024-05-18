刺青男載女友跑趴遇臨檢「腳軟煞不住」　車上全是毒...這下慘了

記者陸運陞／新北報導

新北市板橋區環河路四段，日前一名男子開車在女友及另名友人，在新北橋下橋處，碰巧遇上警方執行擴大臨檢勤務，男子卻停紅綠燈時，突然超越停止線，引起警員注意。警方立即對其盤查，發現車上3人神情莫名緊張，經同意後搜索，發現海洛因、安非他命、K他命及毒咖啡，立即將3人帶回偵辦。

▲警方攔下神情慌張的洪男，詢問有無攜帶違禁物品。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，有毒品前科的44歲洪姓男子，上週三（8日）晚間11時許，從基隆住處開車，載著陳姓女友及友人，並攜帶大量毒品準備前往土城聚會。洪男開車沿著新北橋下橋時，發現前方警方臨檢，洪男一時心虛，看到平面車道綠燈，忘記自己在下橋處，就急忙行駛想要離開，卻被警員攔下。

▲洪男從基隆載女友準備到土城跑趴，卻因為超越停止線遭警員攔下搜出大量毒品。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方查看，發現車上的洪男、陳女及友人，神情十分緊張，警員詢問是否有攜帶違禁品，雖然洪男連忙否認，但其他人都默默注視車上某處，經由洪男同意，對車輛搜索，立即發現海洛因、K他命及安非他命58包，以及毒咖啡75包，洪男才坦承為他所有。詢後，警方依毒品罪，將洪男移送新北地檢署偵辦。

▲警方共查獲海洛因、K他命及安非他命58包，以及毒咖啡75包。（圖／記者陸運陞翻攝）