邀友邦元首釣蝦推創意外交　賴清德昔揪團爬阿里山、大啖台南小吃

▲賴清德推動創意外交，在擔任副總統期間也曾邀請外賓和駐台使節爬山、品嚐台南美食。（圖／翻攝自賴清德臉書，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

準總統賴清德今（19日）上午親自前往台北士林的至善釣蝦場，陪同友邦慶賀團元首體驗釣蝦。有趣的是，賴清德昔日經常安排趣味活動，透過「創意外交」路線接待駐台使節和外賓，例如過去曾「揪團」爬阿里山特富野古道，規劃台南深度旅遊行程等，希望藉由不同的方式，讓國際友人了解台灣民眾生活文化，也留下深刻印象。

賴清德與準副總統蕭美琴今天上午邀請已經抵台的友邦元首與眷屬、官員等超過20位外賓，包括史瓦帝尼國王、馬紹爾總統夫婦、巴拉圭總統、帛琉總統夫婦、貝里斯總理、吐瓦魯總理夫婦、聖文森總理夫婦、聖露西亞總理夫婦、聖克里斯多福副總理等政要，第一線深入台灣在地文化釣蝦場，親自體驗釣蝦、烤蝦的樂趣。

據了解，賴清德並非第一次透過趣味活動以增進友邦情誼，自擔任副總統以來，賴清德便首創「創意外交」路線，活用不同形式讓駐外使節、國外貴賓「體驗台灣」。今邀請各邦交國元首、總理等貴賓體驗釣蝦外，在2021年時，賴清德就曾邀請美國、日本、澳洲、英國、印度五國駐台代表體驗釣蝦生活，印度駐台代表戴國瀾獲得「金竿獎」，還表示自己已經迷上了釣蝦。

除體驗釣蝦之外，台灣有豐富的山林資源，賴清德2021年也曾邀請過美國、英國、新加坡等駐台代表參訪阿里山特富野古道及達邦部落，不僅體驗台灣的山林之美，也透過在地的歷史、文化、美食，讓國際友人用自身的感官，體驗最真實的台灣。此外，2023年，賴清德也曾邀請美國在台協會（AIT）主席羅森柏格到台南深度旅遊，包括參觀奇美博物館、水果店吃冰，走訪一級古蹟武廟和天后宮等，促進台美情誼。

賴清德曾表示，台灣人習慣「好東西要和好朋友分享」，用一根釣竿、一杯台灣冷泡茶，再來一群好朋友，希望藉由不同的方式，讓國際友人了解台灣民眾生活文化，也留下深刻印象。