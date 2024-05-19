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就職前一天做什麼？賴清德今揪友邦元首釣蝦　笑容滿面好開心

▲▼賴清德今天邀請友邦元首們釣蝦，笑容滿面顯得心情很好。（圖／翻攝自共訊）

▲賴清德、蕭美琴今天上午揪友邦元首們到士林釣蝦。（圖／翻攝自共訊，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

準總統賴清德明（20日）上午將正式宣誓就職，他今（19日）上午親自前往台北士林的至善釣蝦場，陪同友邦慶賀團元首體驗釣蝦。賴清德身著藍色條紋長袖襯衫、黑色西裝褲，笑容滿面顯得心情不錯，他致詞時用英文介紹台灣的釣蝦文化，隨後熟練坐下拿起釣竿開始釣蝦，而準副總統蕭美琴也很快地釣到一隻蝦子，現場氣氛溫馨熱絡。

520總統就職典禮將於明天登場，來自世界各地慶賀團陸續抵台，賴清德、蕭美琴今天上午先盡地主之誼，邀請已經抵台的友邦元首與眷屬、官員等超過20位外賓，包括史瓦帝尼國王、馬紹爾總統夫婦、巴拉圭總統、帛琉總統夫婦、貝里斯總理、吐瓦魯總理夫婦、聖文森總理夫婦、聖露西亞總理夫婦、聖克里斯多福副總理等政要，第一線深入台灣在地文化釣蝦場，親自體驗釣蝦、烤蝦的樂趣。

活動由賴清德致歡迎詞開場，感謝各國友邦元首親率慶賀團來台出席就職典禮，共襄盛舉。接續由釣蝦場老闆講解比賽規則、協助賓客練習釣蝦技法後，隨即展開釣蝦競賽，讓賓客直接體驗釣蝦樂趣。賽後大家一起持蝦籠拍照、親自嘗試如何烤蝦，賴清德也送上精心準備的金、銀釣竿給與會貴賓。

賴清德說，為了讓大家有賓至如歸的感覺，今天安排一項臺灣常見的休閒活動釣蝦。有些賓客來自島國，可能擅長釣魚，但是釣蝦又有點不同。因此，他也跟大家分享增加捕獲量的小技巧，蝦子會吃餌，所以要等蝦子吃餌後，再拉起釣竿，請大家發揮功力，因為釣蝦最多的前兩名將獲頒金竿獎，他很期待稍後為優勝者頒獎。

釣蝦體驗結果出爐後，史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世（King Mswati Ⅲ）榮獲「金竿獎」第一名、馬紹爾群島共和國總統海妮（Hilda C. Heine）榮獲「金竿獎」第二名，由賴清德與蕭美琴分別頒獎，現場氣氛熱絡愉快。

▲▼賴清德今天邀請友邦元首們釣蝦，笑容滿面顯得心情很好。（圖／翻攝自共訊）

▲▼賴清德、蕭美琴今天上午揪友邦元首們到士林釣蝦。（圖／翻攝自共訊）

除了體驗釣蝦文化，現場也準備清涼啤酒與各項深具台灣味的小吃、點心，包括滷肉飯、芥藍牛肉、虱目魚皮、迷你椪餅、紅豆粉粿冰淇淋等台灣小吃元素，都是以創意料理方式入菜，讓在座賓客享用最道地、最獨特的台灣味。賴清德以東道主之姿用心安排，每項規劃都極盡巧思，要讓賓客賓至如歸，更要加深邦誼，讓台灣與友邦關係更加緊密。

值得注意的是，此次釣蝦活動精心準備深具台灣味的各項點心與小吃，考量釣蝦過程較適合食用適口大小的點心，本次特別請由5位台灣年輕主廚一手創立、在國際各大廚藝競賽中獲獎無數的本土餐飲品牌法斯樂餐廳，以Finger good型態呈現台灣小吃。

由於其中一位主廚出身自台南，於是料理發想時，將從小吃到大的美好記憶入菜，包括將芥蘭炒牛肉化成「炒肉串」；台南米糕做成滷肉飯球，並點綴肉鬆及香菜；虱目魚皮串烤後裹上傳統米香。最後，由賴清德喜愛的小點心型態出發，以中西合璧形式，設計出內嵌杏仁慕斯的迷你椪餅及紅豆粉粿分子冰淇淋，口感絕妙新奇。

▲▼賴清德、蕭美琴今天上午揪友邦元首們到士林釣蝦。（圖／翻攝自共訊）

▼法斯樂餐廳以Finger Food型態呈現台灣小吃。（圖／法斯樂餐廳提供，下圖同）

▲▼法斯樂餐廳以Finger Food型態呈現台灣小吃。。（圖／法斯樂餐廳提供）

▲▼法斯樂餐廳以Finger Food型態呈現台灣小吃。。（圖／法斯樂餐廳提供）

▲▼法斯樂餐廳以Finger Food型態呈現台灣小吃。。（圖／法斯樂餐廳提供）

▲▼法斯樂餐廳以Finger Food型態呈現台灣小吃。。（圖／法斯樂餐廳提供）

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