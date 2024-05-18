鍾佳濱抱摔陳菁徽　范逸臣發文「意見不同就撲下去喔」炎上刪文

▲藝人范逸臣。（圖／資料照）



記者鄒鎮宇／綜合報導

立法院17日衝突不斷，其中，國民黨立委陳菁徽也因為被民進黨立委鍾佳濱抱摔，兩人跌落桌子而雙雙受傷。對此，藝人范逸臣針對此事作出評論，被網友出征後刪文，更有網友揚言抵制。

范逸臣在臉書發文表示，「意見不同就撲下去喔！哇大。」並在文末附上三個充滿愛心笑臉的表情符號。根據台灣原住民族資訊資源網指出，「哇大」為阿美族語的「哇～」，有驚嘆的意思。

范逸臣雖將文章刪除，但仍被截圖瘋傳。有網友到其臉書粉專留言辱罵，「為什麼要刪文？」「刪文幹嘛？可憐」等，也有人揚言抵制范逸臣的作品。

▼范逸臣原文已刪除，網友到其臉書粉專留言。



此外，歌手紀曉君也在范逸臣的文章留言「撲了啦」，進而被網友出征。事後，紀曉君發文道歉，聲稱她只是看到好友發文才順著留言，並不清楚大家在討論什麼，「抱歉，我的留言讓一些人不舒服。但我的留言被放大檢視造成誤會我也很難過。思想單純的我真的沒有別的意思啦！我只是一個活潑愛跟朋友互動的人嘛！」