中捷砍人凶嫌臉書遭灌爆　曾曝最愛「殺人案審判」電影

記者賴文萱／高雄報導

台中捷運今（21）日上午11時20分左右驚傳砍人案，1名家住高雄的20歲洪姓男子身帶3把刀砍傷車廂2名乘客，3人全送往林新醫院救治。洪男在犯案後個人臉書遭到起底，他曾在臉書分享最愛一部「殺人案審判」老電影，讓他多了很多新的觀點跟想法，但臉書曝光後，已有不少網友上去留言痛罵。

洪男就讀高雄某醫專護理科，設籍屏東，家住在高雄，原本應該在醫院實習，但因壓力過大暫停實習，昨天北上台中入住汽車旅館。據了解，今天他帶了3把刀上捷運，原本想要自殘，但沒有勇氣自傷，竟然因此在車內持刀亂砍人。至於詳細犯案動機等，尚待警方進一步調查釐清。

▲台中捷運砍人嫌犯洪男。（圖／翻攝自臉書）

洪男的臉書顯示，他目前就讀醫護專科學校，是大專生，另外，他的英文座右銘，翻譯成中文為：真正展現我們真實面貌的，不是我們的能力，而是我們的選擇，他似乎對棒球很有興趣，臉書貼文多數與棒球有關。

從他的臉書可見，洪男家庭看似溫馨正常，但已有網友在他與阿公阿嬤吃飯合照中，留言責罵「阿公阿嬤一定沒想到自己孫子亂砍人，喪盡天良！」、「不要連累長輩家人，他們沒義務賠償、丟臉」。

▲中捷砍人案，20歲洪姓凶嫌遭壓制畫面曝光。（圖／民眾提供）

洪男過去也曾在臉書分享電影《十二怒漢》的心得，這部電影主要講述一名住在貧民窟的少年，被指控殺了他的父親，在11位陪審員都認為男孩有罪的情況下，僅有一位陪審員堅持無罪，最後大逆轉的故事。

當時洪男寫下，這部電影主要內容是一群陪審團對於一起殺人事件的討論，許多的部份讓他有非常多的思考，甚至也讓他學習了不少，不光只是犯罪、心理又或者是「真實」，讓他更能體會到的是面對真相、生命該保持的平等與客觀。

洪男說道，我們無法真正確認任何事情的發生，也無法「完全保證」自己有100%的肯定，我們是不是常常在心中對事情原本就抱有一個答案？而這個「答案」是不是就會影響你對事情的看法？那麼，你敢保證你的答案會是真相嗎？最後，洪男還強調，真的是他目前看過最喜歡的一部電影了，讓他多了很多新的觀點和想法。

回顧案情，洪男疑似從水安宮站上車，先持菜刀攻擊乘客，被搶走後又掏出2把小刀攻擊乘客，造成2名乘客受傷，洪嫌自己也掛彩，3人均送往林新醫院治療。經查洪男共攜帶1把菜刀、2把水果刀在身上，搭上中捷後持刀亂砍人的詳細原因與動機，仍待警方調查釐清。