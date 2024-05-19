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15歲男孩被氣槍打成「植物人」　肇事者：很不好意思但沒錢了

15歲男孩被氣槍打成「植物人」　肇事者：很不好意思但沒錢了

▲2023年年初，中國浙江省湖州市一名15歲少年遭4名男子持氣槍「打獵」時打中頭部，從此成為植物人。（圖／翻攝1818黃金眼）

圖文／CTWANT

2023年年初，在中國浙江省湖州市發生一起惡性傷人事件。一名15歲少年遭4名男子持氣槍「打獵」時打中頭部，從此成為植物人，至今仍未甦醒。而肇事4人在當時僅賠付了法院裁罰的部分款項，後面也不再賠付。事發後一年，面對龐大的治療經濟壓力，少年父親決心再次向肇事者求償，卻發現肇事者中兩人已經註銷了連絡電話，一人謊稱不知道這件事，只剩一人承認，而且表示：「這個確實我們很不好意思的，但是沒錢了。」

據浙江新聞節目《1818黃金眼》報導，2023年1月16日晚間，一名15歲顧姓少年在住家附近被人用氣槍射擊頭部，導致他成為植物人，至今仍無法甦醒。顧父表示當時自己在睡覺，聽到孩子的哭聲才驚醒，也不知道兒子怎麼受的傷，趕緊將孩子送到當地醫院，後又轉送杭州醫院檢查，才確認了兒子的傷情，「孩子一開始還哭，後面都哭不出聲音來了。」

事後根據醫療機構出具的病情鑑定報告，少年因顱腦外傷，術後呈植物生存狀態，傷殘評定為中國制度中最重的「一級傷殘」。

事發後，當地警方介入，並在2023年1月18號將4名犯罪嫌疑人刑事拘留，但孩子手術治療後一直沒有康復。媒體通過這起案件的刑事附帶民事判決書瞭解到，「本案中4人在群眾正常生活區域打獵」，案發後4人共賠償醫藥費人民幣63萬9千元（約台幣285萬元），還需賠償24萬餘元（約台幣110萬元）。

顧父延請的律師介紹，由於一級傷殘需要滿一年時間才能鑒定，之前法院審理案件時，只能判決賠償已經發生的醫藥費、護理費等費用，接下來，他會協助顧家發起民事侵權起訴，要求當事方根據傷殘鑒定的情況賠償醫藥費、護理費等相關費用共計280餘萬元（約台幣1250萬元）。

不過，律師也表示，第一期的判決已經下了，法院說執行了10萬塊錢，後面執行不到。他向媒體提供了4名當事人的電話，希望媒體幫忙跟對方溝通賠償事宜。記者打了過去，發現其中兩人的電話已經成為空號，無法接通。

4名當事人中的何某，建議記者聯繫梅某某，「唯一付得出的只有梅某某，你們跟梅某某溝通一下，他一個人還有這麼多資產。對方這個確實我們很不好意思的，但是沒錢了。」

記者撥打律師提供的梅某某電話，對方則回覆「他們搞錯了」，隨即結束通話。

目前，顧父的律師仍在繼續走法律流程。

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