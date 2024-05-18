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不熟同事硬炸紅包！　網推「1做法」被讚爆：最佳正解

不熟同事硬炸紅包！包少傷臉包多傷心　網推「1做法」被讚爆：最佳正解

▲收到不熟的人發來喜帖，包多包少是一門學問。（示意圖／翻攝pexels）

圖文／CTWANT

結婚是人生中的大喜事，而婚禮的紅包則代表了我們對新人的祝福。不過偶爾也有尷尬的狀況，是收到真不熟的人發來婚禮邀請，這時包多包少就成了一門學問。一名網友就發文求教，表示自己近日被不熟的同事「炸紅包」，很懊惱到底該包多少才合適，引起網友熱議。

一名網友在PTT發文，表示最近職場上有個同部門的同事要結婚，兩人其實不太熟，頂多是在茶水間遇到時會禮貌問候而已，平常根本不會閒聊，沒想到竟收到對方的喜帖，疑似「炸紅包」，因此很懊惱紅包到底該包多少。

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不少網友表示：「正常不熟同事也不會炸吧？ 擺明就是要你當分母不是嗎？」、「當年我被問過，剛來沒多久的同事，就抱歉沒辦法參加也沒有包紅包」、「如果你將來不打算結婚就不用包」。

但也有老經驗的網友傳授圓滑作法，「部門同事合包，禮到人不到，最佳選擇」。還有人進一步解釋，部門一定有同樣不熟的同事不想去，私下約好合包一包，每個人金額不會太多，整包的數字也不會太難看。而既然不出席，對方席宴也少了人頭少了成本，不管收到多少都是賺，大家都開心。

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