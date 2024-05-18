快訊／台南市區電力「三度瞬停」　網友：要輪到南部斷電了嗎？

▲台南市區傍晚出現停電「瞬停」情況，民眾家中電燈電力瞬停，且一連發生3次相隔數秒鐘中的「瞬間停電」，引起民眾驚恐。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市區傍晚出現停電「瞬停」情況，民眾家中電燈電力瞬停，且一連發生3次相隔數秒鐘中的「瞬間停電」，引起民眾驚恐，網友紛紛PO網，表示「該不會輪到南部要開始斷電了吧」，台電台南處指出，係下午5時32分許，台南龍崎超高壓變電所16萬1千伏特電壓匯流排事故跳脫，引起電壓驟降造成，詳細事故細節仍待調查中。

台南市區傍晚發生電力「瞬停」，網友表示：「善化也是」、「中西區也是，還以為家裡電線壞了」、「永康也是、看來不妙」、「仁德也有」、「中西區也是，我還以為我電腦要壞掉了」、「永康大灣也有，我以為是我家燈管快壞了」、「北區也是，該不會輪到南部要開始斷電了吧」…，網友們普遍對台南電力發生瞬停感到十分憂心。

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台電台南處指出，18日下午5時32分許，台南龍崎超高壓變電所16萬1千伏特電壓匯流排設備事故跳脫，引起電壓驟降，詳細事故仍待調查查處中，造成部分用戶不便、敬請見諒！

據了解，台南市發生電力瞬停的區域，根據網友的反映有：有中西區、北區、南區、永康區、仁德區、善化區。安南區、安平區、歸仁區、東區…， 範圍頗大，南紡夢時代、新光三越台南西門店。仁德家樂福等大型購物中心商場都有瞬間停電現象。

台電台南處於晚上7時45分許指出，18日下午時32分由於龍崎變電所設備跳脫，造成送電的電壓驟降0.1秒，隨即切換讓電力輸送電壓恢復正常。有關部分如南紡購物中心等高壓使用者，因線路瞬間電壓變動，造成部分使用者內部短暫跳電，台電也立即聯繫使用者，並派員至現場瞭解及協助。例如南紡購物中心停電數秒後恢復，奇美博物館停電則經人工試送後，約10分鐘復電，區處人員也前往現場協助釐清原因。

對於設備跳脫造成電壓變動，使用者如未設定自動送電，則需人工操作復電，因此停電時間各使用者不同。本次輸電線路造成壓降，造成使用者不便，台電深感歉意，後續將強化供電設備巡視，努力減少類似事件發生。