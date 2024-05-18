台南農漁特產品前往日本　農業局輔導在地商品進駐日本通路行銷販售

▲黃偉哲市長與佐藤安琪拉互動分享品嚐臺南農特產品。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市農業局近年來積極推動台南農漁特產品開拓海外市場，此次為輔導農漁業者優質商品上架日本超市通路，18日在日本東京晴空塔商場，進行農漁特產品行銷推廣活動，現場展示多元台南農漁特產品專屬特區，將近吸引至少9萬日本及國際旅客熱絡關注。

除了在現場展示並販售台南優質農漁特產商品之外，東武鐵道晴空塔solamachi館長平山里美，也在商場熱情迎接黃偉哲市長的到來，無論是在日本或台南，都期待可以多多增進與台南市的合作。

黃偉哲市長也邀請在台灣活躍的日本大胃女王安琪拉佐藤蒞臨現場，與她一起分享台南農漁特產品魅力，介紹台南精選產品並於現場民眾互動。安琪拉2年前因與台南市政府合作曾經到台南觀光，非常喜歡台南的她，對於每項台南農漁特產品都躍躍欲試，現場互動溫馨有趣，吸引了許多日本及國際民眾駐足參與。

台南市長黃偉哲表示，台南農漁特產品項目豐富多元，非常受到民眾的喜愛，因此藉由推廣到日本，無論是在東武鐵道旗下的晴空塔商場solamachi、日本零售業界規模極大的AEON商場、伊藤洋華堂旗下ARIO商場以及東急store等4個不同系列、皆具知名度與指標性的商場開展限定店，並也會在日本著名樂天市場的網路線上商店上架。

此外，一早前往ARIO龜有店進行限定店巡視，ARIO商場的真田部長進行接待並進行導覽，對於在龜有店進行限定店計畫表示感謝之意，台南的農漁產品特產商品都非常優質，期待之後可以有更多的農漁生鮮特產上架，進行更多元的合作。

台南農漁特產品專屬特區，將以14項輔導優質農漁產品進行展示，包含德吉家商業社蘆薈吸凍及蘆薈四色麵、玉井之門鳳梨乾、旭陽農場優果香-鳳梨乾、盛達珍無加糖鳳梨乾、蜜旺果舖芒果乾、鹽水區農會鹽水鹽地帥哥番茄果乾、蔴鑽農坊黑琵黑豆茶及黑琵三色糙米茶、大埔有機農場台灣有機杭菊茶、參同台灣芒果汁、瓜瓜園地瓜脆片、芯園柚茶醬、山海屯法式牛軋糖等，南市區漁會鱻味餅等產品進行試吃，精選優質產品受到現場參與的日本及國際客人喜愛。

台南市農業局致力於協助台南在地業者發展優質農漁產品，這次活動為了宣傳台南農漁特產品，於商場通路進行行銷推廣活動，透過邀請現場日本民眾品嚐台南美味，逐一介紹讓日本消費者認識，促成日後消費購買意願，期許將來能與日本商場與超市建立合作長期展售機會，讓日本民眾能夠在商場或超市皆能輕鬆買到台南優質產品。