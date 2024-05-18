　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

台南更生人賣菜捐助弱勢　曾之婕鼓勵浪子回頭

▲台南市議員曾之婕為鼓勵浪子回頭，和金好果菜行的老闆陳建文一起舉行叫賣，義賣所得也捐助給台南市腦性麻痺之友協會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市議員曾之婕為鼓勵浪子回頭，和金好果菜行的老闆陳建文一起舉行叫賣，義賣所得也捐助給台南市腦性麻痺之友協會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市東區聖巡堂台南金虎爺會前廟埕，5月18日下午在有一場相當暖心的義賣會，市議員曾之婕為鼓勵浪子回頭，和金好果菜行的老闆陳建文一起舉行叫賣，陳建文是「更生人」，曾誤入歧途多次進出獄所，如今自食其力開起果菜行，還讓弱勢家庭免費領取「愛心菜」，義賣所得也捐助給台南市腦性麻痺之友協會。

金好果菜行的老闆陳建文雖然才屆四十不惑之年，但是他的人生有十幾年是在監獄中度過，18歲讀高職一年級開始叛逆，就不時糾眾打架滋事、走偏門賺錢，誤以為這樣的生活錢來得快，完全無心於學業，還學人刺青，逞兇鬥狠多次被逮捕進出警局，以監所為家已是家常便飯。

▲台南市議員曾之婕為鼓勵浪子回頭，和金好果菜行的老闆陳建文一起舉行叫賣，義賣所得也捐助給台南市腦性麻痺之友協會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

陳建文進進出出監所，官司纏訟多年，雖然曾經遇上特赦，但他眼見做工的父親和替人洗碗的母親逐漸年邁，日夜工作只為了籌湊幫他請律師打官司的費用，感受到父母長年為他擔憂，於是想走回正道，但因沒有一技之長，又是更生人的背景，許多工廠都望而生畏，讓他出獄後曾經整整半年把自己關在家裡自我封閉。

就在一次看報紙找工作的機緣，他應徵到果菜行的搬運工作，他比別人早上班、晚下班，當時的老闆看在眼裡，幾年後鼓勵他自己創業，陳建文說，雖然賣菜只有5元、10元的微薄收入，但他堅持過來了，身邊有幾位年輕人也和他有類似背景，他也過來人的身份將他們拉回正途。

▲台南市議員曾之婕為鼓勵浪子回頭，和金好果菜行的老闆陳建文一起舉行叫賣，義賣所得也捐助給台南市腦性麻痺之友協會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

議員曾之婕獲知陳建文的成長過程後給予肯定，而且得知果菜行還不時讓社區低收入戶者、身心障礙者、單親家庭、行動不方便者免費領取愛心菜，居間協調聖巡堂台南金虎爺會，將廟埕免費提供給金好果菜行做為銷售據點，東區區長黃炳元也到場表示支持，希望藉由義賣善舉鼓勵誤入歧途的青年浪子回頭，為社會增加正向的力量。

ET快訊
國道爆胎！　恐怖失控畫面曝
鍾佳濱抓住陳菁徽！外媒選為「今日最佳照片」　網：丟臉丟到國際
快訊／新北19歲憲兵殺了女友！
新北大道17樓住宅起火！　洗衣機整台熔了
快訊／台南「轎車自撞護欄」！　駕駛身亡
Uber搶快左轉！騎士煞不住撞上　頭重砸擋風玻璃

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南力拚建設13座立體停車場獲前瞻補助75億

寵愛一生回憶錄！帶毛小孩遊花蓮攝影賽起跑　總獎金10萬

520世界蜜蜂日雲林Follow蜜　蜜蜂故事館「愛蜂宣誓」

台南更生人賣菜捐助弱勢　曾之婕鼓勵浪子回頭

重要民俗「雲林六房媽過爐」登場...路線長62公里　萬人陪媽祖搬家

屏東旅遊「超遊感」　限量恆春超輕體驗打頭陣

台南農漁特產品前往日本　農業局輔導在地商品進駐日本通路行銷販售

鼬獾原地打轉要注意！花蓮半年驗出10例狂犬病　籲施打疫苗

時代眼淚！嘉義老書局「9月熄燈」　在地人嘆：小時候最愛的灶咖

花蓮創新創業嘉年華徵展起跑！　即日起至6 ／30免費報名

宜蘭阿伯用保力達蓋莊園　建廁所、2層樓觀景台！

行人地獄！左轉車沒禮讓　夫妻走斑馬線慘遭撞飛

胡瓜合體徐乃麟夢回《百戰百勝》！　曝金鐘「一年不如一年」他狂冒冷汗XD

與羅廷瑋推擠爆口角 王世堅怒飆三字經！

與鍾佳濱爆肢體衝突！　謝龍介鎖喉：這裡我管的

郭國文怒賞黃國昌巴掌　認錯：應該摸頭說好乖

男繳不出貸款愛車被拖走！　捨不得200萬敞篷車怒搶回

猜拳輸就上去要合照　師傅們超配合齊比耶

徐巧芯「立院吹笛」　讓現場一片沈默...

男帶羊回家當除草工具！　曝進度嘆：草好像都還在

台南力拚建設13座立體停車場獲前瞻補助75億

寵愛一生回憶錄！帶毛小孩遊花蓮攝影賽起跑　總獎金10萬

520世界蜜蜂日雲林Follow蜜　蜜蜂故事館「愛蜂宣誓」

台南更生人賣菜捐助弱勢　曾之婕鼓勵浪子回頭

重要民俗「雲林六房媽過爐」登場...路線長62公里　萬人陪媽祖搬家

屏東旅遊「超遊感」　限量恆春超輕體驗打頭陣

台南農漁特產品前往日本　農業局輔導在地商品進駐日本通路行銷販售

鼬獾原地打轉要注意！花蓮半年驗出10例狂犬病　籲施打疫苗

時代眼淚！嘉義老書局「9月熄燈」　在地人嘆：小時候最愛的灶咖

花蓮創新創業嘉年華徵展起跑！　即日起至6 ／30免費報名

台南力拚建設13座立體停車場獲前瞻補助75億

郭書瑤《浪姐》合體韓女星慘遭淘汰！　陸網抱不平...她揭最大遺憾

生了1孩！她想出國玩被念「有錢怎不生第2個」：不能躺平嗎

開箱九州鬆餅蔡景明的日系簡約宅　奈良美智畫作藏自我成長體悟

輸液缺貨！中小型醫院喊苦「怕最早被斷貨」　台大北榮用庫存撐著

徐若熙上周控球大失常　葉總：狀況沒有不好

國中會考國文科取材廣泛　小說〈魯冰花〉、AI深偽入題

「鴨腿永遠給兒子」女兒只有翅膀　媽媽不反省還惱羞：我餵狗吃！

預言國會521衝突擴大！　媒體人：賴清德就職後立刻上演國際笑話

扯立院駐警小帽連環K　王美惠致歉：造成員警困擾很抱歉

欠扁鸚鵡意外入鏡測速照相機　鳥嘴狂啄：抓到違規了沒呀～

地方熱門新聞

獨／龍蝦價格大跌！進口貨1800→1000

男子橫停高速路口機車道上台南保大查獲毒品哈密瓜錠

新北板橋首座開心農場　長輩種菜樂開懷慶豐收

三大歌仔戲祝賀520總統就職黃偉哲陪賴清德觀賞大戲

桃園觀旅局「探索北橫」6／1開跑

下水道汛期堵塞速排除　新北推水下無人機探勘

時代眼淚！嘉義33年老字號書局　9月熄燈

立法委員張嘉郡接任雲林縣黨部第36任主委

南消二大辦理管筏操作人員教育訓練

新北雙溪設消防訓練基地　拚2025年完工

國中會考5／18登場　新北部分考場道路開放臨停

「雲林六房媽過爐」登場　萬人陪媽祖搬家

新北就博會亞東科大校徵　人氣爆棚媒合率45%

萬丹市場停車場　5／16起收費

更多熱門

相關新聞

台南農業局輔導在地商品進駐日本通路行銷販售

台南農業局輔導在地商品進駐日本通路行銷販售

台南市農業局近年來積極推動台南農漁特產品開拓海外市場，此次為輔導農漁業者優質商品上架日本超市通路，18日在日本東京晴空塔商場，進行農漁特產品行銷推廣活動，現場展示多元台南農漁特產品專屬特區，將近吸引至少9萬日本及國際旅客熱絡關注。

台南廟拜吉娃娃　背後原因超暖心

台南廟拜吉娃娃　背後原因超暖心

即／台南佳里倉庫火警　狂冒恐怖黑煙

即／台南佳里倉庫火警　狂冒恐怖黑煙

國宴「成功鹽」鹽田鹽花產量稀少可上網預購

國宴「成功鹽」鹽田鹽花產量稀少可上網預購

男子橫停高速路口機車道上台南保大查獲毒品哈密瓜錠

男子橫停高速路口機車道上台南保大查獲毒品哈密瓜錠

關鍵字：

台南更生人賣菜捐助弱勢曾之婕浪子回頭

讀者迴響

熱門新聞

新店男高中生「父逝母拋棄」　課後捷運站賣菜

即／花防部美崙營區鷹架倒塌釀6傷！　軍方回應了

院長不倫人妻護理師產1子　綠帽警夫養3年

黃宣登《歌手》「表演太chill」陸網全看傻眼！

性侵少女逼賣淫雙腿刺字成蜂窩「霸道總裁」慘了

以軍尋獲3人質遺體！遭擄半裸遊街女回家了

女遭哈瑪斯擄走半裸遊街　爸媽認屍：她很美

快訊／楊丞琳《歌手》慘遭淘汰！

黃子佼爆6藝人涉毒　偵查結果出爐

爆乳CEO網紅「換臉性愛片」瘋傳　曝：威脅騷擾不斷

懶人包／立法院在吵啥？改革法案內容、爭議一次看

「星爵」克里斯普瑞特御用替身離奇亡！享年47歲

擁4妻14兒女！「竹北吊車大王真的有錢？」網揭內幕

《康熙》重出江湖天王劉德華成來賓首選

當年太陽花熱血衝立院「10年後卻坐在家？」

更多

最夯影音

更多

宜蘭阿伯用保力達蓋莊園　建廁所、2層樓觀景台！

行人地獄！左轉車沒禮讓　夫妻走斑馬線慘遭撞飛

胡瓜合體徐乃麟夢回《百戰百勝》！　曝金鐘「一年不如一年」他狂冒冷汗XD

與羅廷瑋推擠爆口角 王世堅怒飆三字經！

與鍾佳濱爆肢體衝突！　謝龍介鎖喉：這裡我管的

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面