台南更生人賣菜捐助弱勢　曾之婕鼓勵浪子回頭

▲台南市議員曾之婕為鼓勵浪子回頭，和金好果菜行的老闆陳建文一起舉行叫賣，義賣所得也捐助給台南市腦性麻痺之友協會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市東區聖巡堂台南金虎爺會前廟埕，5月18日下午在有一場相當暖心的義賣會，市議員曾之婕為鼓勵浪子回頭，和金好果菜行的老闆陳建文一起舉行叫賣，陳建文是「更生人」，曾誤入歧途多次進出獄所，如今自食其力開起果菜行，還讓弱勢家庭免費領取「愛心菜」，義賣所得也捐助給台南市腦性麻痺之友協會。

金好果菜行的老闆陳建文雖然才屆四十不惑之年，但是他的人生有十幾年是在監獄中度過，18歲讀高職一年級開始叛逆，就不時糾眾打架滋事、走偏門賺錢，誤以為這樣的生活錢來得快，完全無心於學業，還學人刺青，逞兇鬥狠多次被逮捕進出警局，以監所為家已是家常便飯。

陳建文進進出出監所，官司纏訟多年，雖然曾經遇上特赦，但他眼見做工的父親和替人洗碗的母親逐漸年邁，日夜工作只為了籌湊幫他請律師打官司的費用，感受到父母長年為他擔憂，於是想走回正道，但因沒有一技之長，又是更生人的背景，許多工廠都望而生畏，讓他出獄後曾經整整半年把自己關在家裡自我封閉。

就在一次看報紙找工作的機緣，他應徵到果菜行的搬運工作，他比別人早上班、晚下班，當時的老闆看在眼裡，幾年後鼓勵他自己創業，陳建文說，雖然賣菜只有5元、10元的微薄收入，但他堅持過來了，身邊有幾位年輕人也和他有類似背景，他也過來人的身份將他們拉回正途。

議員曾之婕獲知陳建文的成長過程後給予肯定，而且得知果菜行還不時讓社區低收入戶者、身心障礙者、單親家庭、行動不方便者免費領取愛心菜，居間協調聖巡堂台南金虎爺會，將廟埕免費提供給金好果菜行做為銷售據點，東區區長黃炳元也到場表示支持，希望藉由義賣善舉鼓勵誤入歧途的青年浪子回頭，為社會增加正向的力量。