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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭鍾佳濱擒抱摔2次！　陳菁徽臀部「超大片瘀青」照曝光

▲▼國民黨團召開「賴清德軍令狀 反守為攻 民進黨禁錮韓國瑜 暴力染指國會」記者會。（圖／記者宋良義攝）

▲國民黨團召開「賴清德軍令狀 反守為攻 民進黨禁錮韓國瑜 暴力染指國會」記者會。（圖／記者宋良義攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院會昨（17日）爆發多起衝突事件，其中，民進黨立委鍾佳濱一度躍上主席台，遭國民黨立委陳菁徽攔截後，直接熊抱其大腿，先將陳從桌上撂倒，再抱起往地下倒。對此，陳菁徽今在國民黨團記者會中曝光臀部大片瘀青照片，更淚灑記者會指出，她今天沒有吃止痛藥根本無法工作，呼籲民進黨委員，跟她一起譴責鍾佳濱。

陳菁徽表示，她身為一名住院醫師、婦產科醫師，第一線面對許多醫護個案，在急診室面對各種傷患，冷靜處理各種醫療緊急情況。但沒想到，昨天根本無法制止鍾佳濱蓄意爬上主席台，右腳站穩後以禽抱、撲倒、性騷、暴力、謀殺等姿勢，對她進行兩波謀殺式攻擊，外國友人對她說，根本是公然在電視上犯罪。

▲▼ 陳菁徽遭鍾佳濱擒抱摔，臀部出現一大片瘀青 。（圖／陳菁徽委員辦公室提供）

▲陳菁徽遭鍾佳濱擒抱摔，臀部出現一大片瘀青 。（圖／陳菁徽委員辦公室提供）

講到這部分，陳菁徽已淚灑記者會，更表示，昨天凌晨回到家她才發現，原本不以為意的疼痛，竟是左半邊身體的大面積黑紫色腫塊，她不知道這樣在民進黨委員的眼中，口口聲聲的反對性騷、反對暴力的原則在哪？

陳菁徽說，昨天晚上根本睡不著，除了手機不斷跳出網路側翼蓄意剪輯的圖文攻擊，也看到，網路上的民進黨人士，紛紛轉發黑底白字的「我藐視把人摔地上的國會」的圖卡，她不禁想，你們藐視的，是鍾佳濱委員？還是郭國文委員？還是這幾個月以來，不斷癱瘓議事的民進黨？

陳菁徽續指，她要公開邀請民進黨委員，一起跟她站出來開記者會，譴責鍾佳濱委員對她的擒抱、撲倒、性騷、暴力、謀殺，讓性別平等、性別平權落實立法院，讓陽光照入國會。
 

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