立院衝突4綠委傷勢曝光　何博文嘆酸民揶揄「毫無人性」

記者黃翊婷／綜合報導

立法院17日爆發藍綠白黨團衝突，造成6名立委受傷送醫。民進黨副秘書長何博文17日深夜在臉書發文表示，剛探視完4名民進黨立委離開台大急診室，其中沈伯洋因遭到惡意推倒，頭部著地，受有腦震盪、左側頭顱撞傷等傷害，沒想到網路上竟然有人惡意帶風向，揶揄受傷的立委，讓他感到又氣又無奈，「簡直毫無人性可言。」

▲沈伯洋從主席台上摔落送醫。（圖／記者李毓康攝）

何博文表示，沈伯洋因為遭到惡意推倒，頭部著地，診斷為腦震盪，左側頭顱有撞傷，頸部也不舒服；邱志偉因為腦震盪，暈眩程度嚴重，彷彿整個人都在天旋地轉；莊瑞雄胸部受到撞擊擠壓劇痛，一度血壓飆高、呼吸困難；鍾佳濱也是受到強力撞擊，前胸不適，肋骨受傷。

▲立法院院會，朝野爆發激烈衝突。（圖／記者李毓康攝）

何博文感嘆，4名受傷立委都還站不穩，就表明希望坐著輪椅回議場再戰，「我一度懷疑他們腦袋是不是真的撞壞了？當然不是！」因為他們一直著急議場的狀況，不希望少了他們這一份力量。

然而，何博文說，「政治，當然有競爭，但政治同樣應該有是非、有起碼的人性」，他在17日深夜11時許探視完4名立委離開台大急診室，心情相當沉重，因為同事傳來網路上惡意帶風向的文章，竟然有人揶揄這4名立委，說他們都下班休息了、台灣醫術非常好等話，「簡直毫無人性可言」。

▼何博文臉書全文截圖。（圖／翻攝自Facebook／何博文）