鍾佳濱用柔道禁招「雙腿刈」撂倒陳菁徽！黑帶好手震驚：令人感動

▲鍾佳濱欲突破藍營防守、衝上主席台，遭藍委陳菁徽阻擋，卻遭鍾佳濱抱住她的腳步及腰部「熊抱」。（圖／方萬民攝，下同）

文／CTWANT

立法院17日處理國民黨團及民眾黨團所提之國會改革案，藍、白揚言熬夜也要三讀，綠營則喊話會杯葛到底，朝野黨團為爭取主導權爆發多次衝突。其中綠委鍾佳濱欲突破藍營防守，衝上主席台時，遭藍委陳菁徽阻擋，卻遭鍾佳濱飛撲，更以「擒抱」腿部方式撲倒。對此，有名柔道黑帶好手說，鍾的手法類似柔道中的「雙腿刈」，但這招數早在2010年就被柔道比賽禁用，讓他直呼「沒想到有生之年還能夠在最高立法殿堂看到這招，真是令人感動！」

當時是在進行到報告事項第48案「國家通訊傳播委員會組織法第四條及第五條條文修正草案」時，民進黨立委利用台上國民黨立委離開主席台、領取表決卡及表決的空檔，趁機衝上主席台。其中鍾佳濱欲突破藍營防守，竟用手撐桌，躍上主席台，而後遭陳菁徽阻擋，此時鍾佳濱飛撲向前，更以「擒抱」腿部方式撲倒陳菁徽，2人直接向後摔下台。





事後，陳菁徽痛罵鍾是「噁男立委」，鍾佳濱則表示，他當時踩到桌上的紙張滑倒，沒注意到伸手阻擋他的人是女立委，誠心向陳菁徽道歉，陳菁徽則反批說謊，指鍾是先撲向她才踩到紙。

對此，台中1名柔道黑帶好手在臉書發文說，鍾的手法類似柔道中的雙手刈（日文），「看看他的左手巧妙的彎曲對手右膝蓋，右手順勢後拉對手左腳使其失去平衡，再利用身體前衝力量使對方破勢，而且頭部及右肩還技巧性地卡在對手股跨間使對手無逃脫空間，所有的細節所有力量運用的方式真是令人讚嘆感動不已」。

不過柔道自2010年起，就規定不能抓取對手腰間以下的部位，林姓網友也坦言「沒想到有生之年還能夠在最高立法殿堂看到這招，真是令人感動！」

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