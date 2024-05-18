國會肉搏！綠委傷情更新　2人腦震盪、郭國文尾椎骨折、王世堅也掛彩

▲立法院院會，朝野激烈衝突。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

昨日國會朝野攻防激烈，綠委攻勢不斷杯葛議事，藍營則擺鐵桶陣死守主席台，一日議程下來，綠營傷情頻傳，綠委鍾佳濱肋骨嚴重挫傷送醫，經治療後也趕回院會；沈伯洋被從3米高處摔下，頭部著地、有腦震盪情形，昨天要從醫院趕回立院表決被阻止；莊瑞雄血壓一度飆到200，心絞痛、腳負傷，連走路都無法；邱志偉頭部、頸部受傷，也有腦震盪情形、持續觀察中；郭國文尾椎骨折；許智傑左手脫臼、腳受傷；王世堅也有嚴重挫傷；另外也有10多位綠委掛彩。

昨藍綠衝突不斷，沈伯洋、邱志偉一度突破藍營防線站上主席台，但兩人都被藍委邱鎮軍等人從高處或拉或推扔下，尤其沈伯洋頭部著地，傷情嚴重；鍾佳濱也曾攻上主席台，後與藍委陳菁徽雙雙倒地；郭國文不斷從議事桌要跳到主席台上，但被藍委攔腰阻止，一度成功也被推下；莊瑞雄、許智傑、王世堅則是數次與藍委扭打，最終都負傷。

對於昨日攻防，民進黨團幹事長吳思瑤直言，昨天這麼多立委掛彩，國民黨還帶風向說民進黨施暴，羅廷瑋鎖喉攻擊鍾佳濱、徐巧芯用民進黨旗勒著王美惠脖子、多名藍委鎖定夾擊洪申翰，國民黨沒有議事策略、論述能力，唯一的策略就是一對一鎖定民進黨立委。

吳思瑤批評，最離譜的就是黑道邱鎮軍，打人的帶風向說民進黨暴力，做賊喊抓賊、歷歷在目。吳也強調，不能向罪犯低頭，黨團會組律師團，針對昨天蓄意殺人諸多行為處理。

民進黨團總召柯建銘則強調，民進黨團所有成員奮身向前，國民黨則是用致人於死地手段，這不是謀殺什麼才是？為何台灣會有這麼一些昧於良心、無惡不做的人？這是歷史極大諷刺。