　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「立院大戰」是民進黨的徐蚌會戰？　游盈隆：未來有的是苦日子

▲▼立法院院會，朝野激烈衝突，立委沈伯洋從主席台摔落送醫。（圖／記者李毓康攝）

▲立院大戰是民進黨的徐蚌會戰，游盈隆分析「未來有的是苦日子」。（圖／記者李毓康攝）

記者趙蔡州／綜合報導

立法院17日藍綠白黨團衝突，台灣民意基金會董事長游盈隆認為，這次事件對於民進黨來說，就是立院版的徐蚌會戰，如果說這次只是表決輸，但贏了論述和民意，還有話說，「但眼前的事實是，表決確定是輸了，論述與民意也沒有贏，未來還可能更糟，如果黨領導核心沒有深切的檢討與反省」。

▲賴清德宴請黨籍立委。（圖／記者林敬旻攝）

▲游盈隆說，民進黨八年完全執政，淪為國會的少數，換來今天這樣的結局，對即將就職的新總統賴清德及其執政團隊而言，無異是一記當頭棒喝。（圖／記者林敬旻攝）

游盈隆在臉書以「今天是立法院版的徐蚌會戰嗎」為題發文，全文如下：

立法院今天（5月17日）爆發嚴重肢體衝突，規模雖還不到民進黨總召柯建銘預告的「史上最大衝突」，但已足夠被CNN報導。台灣民主如果以這種畫面呈現世人眼前，無疑是很丟臉的事。

三黨立委今天被甲級動員，鬥得很起勁，過程卻很醜陋。因為衝突不斷，多位立委受傷送醫，再加上在野黨運用多數的優勢，以「停止討論」避免執政黨的「冗長發言」，在無法充分討論下，立法品質必然粗糙不堪，遑論深思熟慮的審議式民主。

這次院會說是要表決「國會改革相關法案」，但仔細看三黨所提法案內容，基本上與立法院職權行使或立委擴權有關，美其名為「國會改革」，是言過其實，是典型選舉文宣手法，不無公然欺騙社會的嫌疑。如果國民黨主導的所謂「國會改革五法」通過，未來很可能面臨被新總統退回覆議，正是一波未平，一波又起，政局將無寧日。

民進黨今天表決一路輸到底，和過去八年輕鬆舒適的日子截然不同。民進黨51席立委今天被徹底羞辱和殲滅，心情如何可想而知。更糟糕的是，這只是開始，未來有的是苦日子。但這是黨的選擇，黨選擇一條最崎嶇、最艱困的道路，要怪誰呢？

如果說今天只是表決輸，但贏了論述和民意，那還有話說。但眼前的事實是，表決確定是輸了，論述與民意也沒有贏。未來還可能更糟，如果黨領導核心沒有深切的檢討與反省。

民進黨八年完全執政，淪為國會的少數，換來今天這樣的結局，對即將就職的新總統賴清德及其執政團隊而言，無異是一記當頭棒喝，未來肯定有無數嚴峻的挑戰與考驗。對即將卸任的總統蔡英文而言，更是臉上無光，因為那再一次狠狠的提醒，她的八年完全執政並不光輝燦爛，並沒深得民心。

天佑台灣、天佑台灣人民。

ET快訊
立院朝野纏鬥15小時下週二再戰！　總統國情報告常態化二讀通過

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

太陽花再起？立院外400人聲援　綠委PO文感謝、媒體人酸「快衝」

「立院大戰」是民進黨的徐蚌會戰？　游盈隆：未來有的是苦日子

鍾佳濱「立院大戰」肋骨挫傷送醫　深夜喊話：台灣民主該奮力捍衛

怒批國會已死！柯建銘點名韓國瑜、黃國昌等3人「台灣歷史的罪人」

快訊／賴清德凌晨發文：我將執行人民賦予的職務　盼國會回歸理性

綠委對話學生「齊唱島嶼天光」　支持者高喊：我們在外面守護你們

立院朝野纏鬥15小時下週二再戰！　總統國情報告常態化二讀通過

懶人包／國會大亂鬥「在吵什麼？」改革法案內容、爭議一次看

學生舉牌抗議　四叉貓「立院外直播」喊：人數破千

立院外千人聚集！吳思瑤隔大門「燦笑比讚」　警戒備防太陽花再上演

行人地獄！左轉車沒禮讓　夫妻走斑馬線慘遭撞飛

宜蘭阿伯用保力達蓋莊園　建廁所、2層樓觀景台！

郭國文怒賞黃國昌巴掌　認錯：應該摸頭說好乖

與鍾佳濱爆肢體衝突！　謝龍介鎖喉：這裡我管的

與羅廷瑋推擠爆口角 王世堅怒飆三字經！

徐巧芯「立院吹笛」　讓現場一片沈默...

男繳不出貸款愛車被拖走！　捨不得200萬敞篷車怒搶回

史上最大衝突　立法院格鬥場實錄

韓國瑜西裝被扯開步入議場　郭國文凌空一躍被藍委抱下

猜拳輸就上去要合照　師傅們超配合齊比耶

太陽花再起？立院外400人聲援　綠委PO文感謝、媒體人酸「快衝」

「立院大戰」是民進黨的徐蚌會戰？　游盈隆：未來有的是苦日子

鍾佳濱「立院大戰」肋骨挫傷送醫　深夜喊話：台灣民主該奮力捍衛

怒批國會已死！柯建銘點名韓國瑜、黃國昌等3人「台灣歷史的罪人」

快訊／賴清德凌晨發文：我將執行人民賦予的職務　盼國會回歸理性

綠委對話學生「齊唱島嶼天光」　支持者高喊：我們在外面守護你們

立院朝野纏鬥15小時下週二再戰！　總統國情報告常態化二讀通過

懶人包／國會大亂鬥「在吵什麼？」改革法案內容、爭議一次看

學生舉牌抗議　四叉貓「立院外直播」喊：人數破千

立院外千人聚集！吳思瑤隔大門「燦笑比讚」　警戒備防太陽花再上演

美股站上4萬點大關！　台積電ADR反跌0.36％

爆乳CEO網紅「換臉性愛片」瘋傳　曝：威脅騷擾不斷

太陽花再起？立院外400人聲援　綠委PO文感謝、媒體人酸「快衝」

今明33℃　下週第3波「梅雨滯留鋒」全台炸雷雨

「立院大戰」是民進黨的徐蚌會戰？　游盈隆：未來有的是苦日子

鍾佳濱「立院大戰」肋骨挫傷送醫　深夜喊話：台灣民主該奮力捍衛

被蟻人守到命中率剩2成？金塊主控反問「誰」　手肘塗麻藥苦撐

怒批國會已死！柯建銘點名韓國瑜、黃國昌等3人「台灣歷史的罪人」

C羅「狂撈84億」蟬聯最賺錢運動員　 詹皇居籃球員之冠、大谷排13

快訊／賴清德凌晨發文：我將執行人民賦予的職務　盼國會回歸理性

少年街邊運球險砸中狗　2人真誠鞠躬道歉超暖

政治熱門新聞

立院朝野纏鬥15小時下週二再戰！　總統國情報告常態化二讀通過

懶人包／立法院在吵啥？改革法案內容、爭議一次看

四叉貓「立院外直播」喊：人數破千

太陽花重演？學生集結立院外高牌抗議

立院外千人聚集！警戒備防太陽花再上演

快訊／綠委搶佔主席台被藍拉下「頭著地」擔架抬走　緊急搭救護車送醫

立院打架到底在吵啥？王婉諭解釋了

太陽花再起？數百青年聚集立院外抗議　要求國會改革案「實質審查」

柯建銘轟國會已死！點名韓國瑜等3人：歷史罪人

綠委對話學生「齊唱島嶼天光」

賴清德：盼國會朝野黨團回歸理性討論

立院鍾佳濱肋骨挫傷、莊瑞雄心絞痛

立院大戰　游盈隆：民進黨的徐蚌會戰

郭國文受傷送醫！傷勢曝光「尾椎骨折」

更多熱門

相關新聞

鍾佳濱「立院大戰」送醫　深夜突喊話

鍾佳濱「立院大戰」送醫　深夜突喊話

立法院17日進行「國會改革5法」三讀表決，藍綠白黨團在議場發生激烈衝突，造成5名立委陸續受傷送醫。其中一名受傷的民進黨立委鍾佳濱事後在臉書表示，「台灣的民主，我想10、20年，甚至30年，都該奮力來捍衛，野百合學運1990年至今，我仍然沒有改變過」。

柯建銘轟國會已死！點名韓國瑜等3人：歷史罪人

柯建銘轟國會已死！點名韓國瑜等3人：歷史罪人

綠委對話學生「齊唱島嶼天光」

綠委對話學生「齊唱島嶼天光」

懶人包／立法院在吵啥？改革法案內容、爭議一次看

懶人包／立法院在吵啥？改革法案內容、爭議一次看

郭國文受傷送醫！傷勢曝光「尾椎骨折」

郭國文受傷送醫！傷勢曝光「尾椎骨折」

關鍵字：

徐蚌會戰立法院

讀者迴響

熱門新聞

性侵少女逼賣淫雙腿刺字成蜂窩「霸道總裁」慘了

快訊／楊丞琳《歌手》慘遭淘汰！

黃子佼爆6藝人涉毒　偵查結果出爐

立院朝野纏鬥15小時下週二再戰！　總統國情報告常態化二讀通過

懶人包／立法院在吵啥？改革法案內容、爭議一次看

外送員殺害小黃運將　背後鎖喉到他斷氣

NONO性侵前要被害女先洗澡！臉書1功能成犯罪工具

兼差半套店「150人問價格」　她累翻：對男性絕望

NONO尾隨進女廁！熊抱強揉喊：跟我打X很爽　遭電擊落跑

四叉貓「立院外直播」喊：人數破千

太陽花重演？學生集結立院外高牌抗議

立院外千人聚集！警戒備防太陽花再上演

高中生機票出現「SSSS」 　登機前被攔下

快訊／綠委搶佔主席台被藍拉下「頭著地」擔架抬走　緊急搭救護車送醫

獨／龍蝦價格大跌！進口貨1800→1000

更多

最夯影音

更多

行人地獄！左轉車沒禮讓　夫妻走斑馬線慘遭撞飛

宜蘭阿伯用保力達蓋莊園　建廁所、2層樓觀景台！

郭國文怒賞黃國昌巴掌　認錯：應該摸頭說好乖

與鍾佳濱爆肢體衝突！　謝龍介鎖喉：這裡我管的

與羅廷瑋推擠爆口角 王世堅怒飆三字經！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面