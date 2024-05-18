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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

小英8年／愛幫她的「芭比娃娃」大換裝　她不綠反而有點國民黨

▲▼蔡英文領養的3隻退役導盲犬Bunny、Bella、Maru。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

▲蔡英文領養的3隻退役導盲犬Bunny、Bella、Maru。（資料照／翻攝自蔡英文臉書）

總統蔡英文執政8年任內，推動多項改革，儘管兩岸依舊冷凍，區域緊張情勢攀升，但台灣也逐漸走向國際被世界看見。《ETtoday新聞雲》推出系列報導，盤整過去8年的10大事件，跟讀者回顧並解析對後續的政治影響，同時一起向小英時代告別。

文／陶本和

私底下的蔡英文像個長不大的小女孩，行程中看到毛小孩就會停下來玩兩下，還會跟幕僚吵著想領養，她喜歡的卡通人物是《冰原歷險記》的喜德，總愛關心別人的穿搭，軍警就像她的芭比娃娃，制服都被她大換裝過一輪。她是極為冷靜的處女座，很不民進黨，反而有一點國民黨，經貿談判律師出身，不是辯護律師，她不會急著證明對錯，她只在意找到共同前進的方向。

大家都知道蔡英文很喜歡「毛小孩」，除了兩隻愛貓蔡想想、蔡阿才，她還領養了3隻退役導盲犬Bella、Bunny、Maru，以及退役搜救犬樂樂；她在台南出席毛小孩相關的活動上，還當場領養了米克斯狗狗「旺萊」。

其實早在蔡英文還沒領養狗狗之前，有一次她在跑行程的過程中，碰上一隻一直跟著她的狗，即便她上了車準備離開，牠還跟在車隊後頭。蔡英文在車上就跟個小孩一樣，不斷回頭關心，還問隨行的幕僚，可不可以把牠領養帶回去照顧。

蔡英文很愛關心別人的穿搭跟身材，她總是對身邊幕僚的西裝很有意見，不夠挺的，不夠合身的，看一次就唸一次，好幾次她跟幕僚說，去訂做一套西裝，她自掏腰包買單；幕僚們感覺很窩心，但誰敢讓總統付錢。

身邊人的身材就更不用說了，鄭文燦在擔任桃園市長時急速發福，蔡英文在民進黨中常會上總愛拿他身材開玩笑，說他忙於政務，忙完之後都在吃宵夜，導致身材發福是個「胖周瑜」。對軍人也是，有一次蔡英文在府內召開軍事會議，看到時為參謀總長的陳寶餘，隨口說了一句「制服是不是有點緊了」，這讓自我要求甚高的陳寶餘心頭一驚，那一週趕緊控制飲食、加強運動。

▼憲兵新式黑色軍服。（資料照／憲兵指揮部）

▲▼軍方制服、營舍整修。（圖／憲兵指揮部）

確實，蔡英文對別人穿得好不好、住得好不好非常在意，她出訪過境美國時，看到美國軍警制服挺拔又合身，幕僚告訴她這些還是台灣製造的，她聽了就反問，那為何台灣的軍警制服這麼鬆垮，回國之後就把所有軍警的制服都改良、重新設計，以符合現代化的任務需要。有人開玩笑說，軍警就像是蔡英文的芭比娃娃，制服都被她換過一輪了。

有一天傍晚，蔡英文從總統府下班，車隊返回官邸的路上，她發現總統府站哨的憲兵，明明穿著剛新換的黑色制服，可是褪色得非常嚴重，她當場打電話給幕僚，劈頭就問了一連串的問題，質問是材質問題？染料問題？會不會對阿兵哥皮膚有影響？有沒有定期撥補？阿兵哥若自行購買有無補助？

住宿也一樣，蔡英文有一次在湖口視察軍營，三軍統帥去看部隊，國軍高層當然只希望呈現給長官最好的一面，但她不甩軍方的規劃，自顧自地轉進破舊的營舍。她看著眼前殘破不堪的軍營，搭配夏天阿兵哥流汗的酸臭味，她轉頭跟一旁的國防部長說，「這樣的環境，怎麼募得到兵」？

蔡英文回去之後，要求國防部進行盤點，到底有多少軍營需要改建，算出到底需要多少錢，也就是後來的「興安專案」，總共103案、222棟軍營整建計畫，她以每一週為一個節點開會管制進度。

▼蔡英文很在意軍人住得好不好。（資料照／憲兵指揮部）

▲▼軍方制服、營舍整修。（圖／憲兵指揮部）

大家總愛說蔡英文是含著金湯匙的富家女，但不可否認的是，蔡英文的出身、教育跟工作，是台灣社會上，普遍家長對孩子的最高期望。她出生在富裕的家庭，功課不好就請私人家教，受到最好的教育，有餘裕可以出國進修，律師身份又成為大學教授，還被李登輝延攬，成為政府官員。

蔡英文在國民黨執政下出仕為官，年僅30歲參與台灣對外經貿談判，擔任陸委會諮詢委員、國安會諮詢委員，甚至在馬英九投入總統選舉時，傳聞邀請蔡英文擔任副手。蔡英文一點也不民進黨，她倒是有一點國民黨。

台灣是一個多元民族的社會，是意見極為分歧的國家，在每一次的選舉過程中，藍綠的廝殺，都是在撕裂社會的傷口；因此，蔡英文必須用8年時間，重新定義台灣的最大公約數，她得負責縫合社會的傷口。

正如江春男所說，蔡英文是經貿談判律師，不是辯護律師，她不會只急於證明對手的對錯，而是找到可以往前的方法。所以，蔡英文好幾次重要演說中，她感謝的對象很多元，包括對手、反對者、沒有投票給自己的人民，她也感謝年改受到影響的公教人員、反對同性婚姻的人。

蔡英文不會把反對者排除在外，中華民國派、台灣派，都是生活在這塊土地上的人民，所以「中華民國台灣」成為她多次在國際場域、重要演說中所使用的名詞，對內可以競爭，但對外就要團結一致，是這個團隊的重要理念。

處女座的蔡英文，又是個「政策控」，就足以想像她對細節吹毛求疵的程度有多可怕。2009年她推動《十年政綱》，小英教育基金會、智庫、民進黨政策會，在2016年執政前，進行一連串的政策研究與激辯，參與政策白皮書的專家學者，一度超過60人，領域橫跨經濟轉型、年金改革、長照衛福、國防、外交、農業。

▼蔡英文與幕僚官員。（資料照／總統府提供）

▲▼蔡英文出訪友邦，透過視訊掌握國內政情。（圖／總統府提供）

在政策討論的過程中，蔡英文有一個習慣，她會問「反對者」的意見。她的政策幕僚說，跟蔡英文討論政策時，他們會先就5、6位專家學者的看法進行分析，分析完之後，蔡英文就會開始問問題，她常常會說，「那應該要再去找3位或更多位反對者，去了解他們的看法」。

蔡英文的貼身幕僚羅融曾說，幕僚常常聽到蔡英文說「Second is Best」。因為在改革過程中，最後能實踐的往往是第二好的方案，最好的那個往往不切實際，太過理想化，因此選擇「折衷方案」，讓事情可以推展。

總的來說，蔡英文私底下確實像個小女孩，對人的關心表現在穿得體不體面、住得好不好。她是個極為冷靜的處女座，很不民進黨，反而有點國民黨，她用8年為台灣重新定義最大公約數，在分歧的政治環境中，尋找折衝的甜蜜點，她不會急於打倒對手，而是推著國家一步步負重前行。

▼總統蔡英文貼身的幕僚群。（資料照／取自張惇涵臉書）

▲▼總統蔡英文春節重現《在路上》場景，總統府幕僚群12人一起接她回家。（圖／取自張惇涵臉書）

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