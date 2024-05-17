快訊／台文館、廠商抄襲又造成網暴！陸繪師要告了

▲台文館「阿龍」（左）爆抄襲，陸繪師再度PO證據打臉，並指台文館原始創作IG。（圖／翻攝國立台灣文學館、空罐速寫社）

記者鄒鎮宇／綜合報導

廠商「蹦世界數位創意」收費幫國立台灣文學館製作吉祥物「阿龍」，沒想到竟抄襲，事後廠商、台文館雙雙否認，遭打臉後才認錯。對此，被抄襲的大陸繪師「童年Nora」想到近日遭到誤會、網暴，已聘請台灣律師，決定提告。

嗷嗚龍寶創作者童年Nora聲明如下：

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首先，我真誠地感謝所有關註並支持我的人。面對這起不當抄襲爭議，一開始我也感到無助和困惑。作為一個個人創作者，要與資源雄厚的大單位機構對抗，實在是勢單力薄。更令人痛心的是，臺灣文學館(臺文館)和其合作方(蹦世界數字創意股份有限公司，蹦世界)在未對事實核實就貿然發表聲明，同時媒體在得知相關社交媒體賬號信息的情況下，未與當事人取得聯系（繫）便草率報道（導），內容存在失實偏頗之處導致輿論壓力一面倒，讓我在還未完全了解事情經過就遭受網絡聲浪的撻伐，且遭受不實謠言的衝擊和網絡暴力的困擾。作為官方機構，臺文館也未盡事實調查的責任。

另外，關於館方和製作方的聲明，聲明內容多次以"創作者"這樣泛泛而指，缺乏及刻意淡化對我個人"童年Nora"及作品"嗷嗚龍寶"的明確提及， 「嗷嗚龍寶」是我傾註心血的創作，此舉明顯這是對於創作者的不尊重，也對於我的著作人格權造成的嚴重的損害。

進一步說，從一開始到現在，臺文館與蹦世界態度似乎覺得發布幾份聲明稿就可將這一切單方面的傷害及網絡霸淩畫上句號。這種缺乏誠意的態度，我感到萬分無奈和失望。而讓我安心的是，有許多原創作者、朋友及網友挺身而出支持我，為我打氣、辯白。正是來自業內同行和網友們的鼓勵和聲援，給了我不低頭、不退縮的勇氣和力量。如果沒有他們的陪伴，我是無法獨自度過這其間輿論的壓力和新聞媒體造成的傷害的。在此，我再次由衷感謝所有人的支持和厚愛。

在這其中，我注意到了許多原創作者也為我挺身而出，大家真摯的聲援讓我覺得很溫暖。我衷心希望，那些關註（注）此事的品牌方、企業、各機構單位，不要因為這次的事件而對與那些優秀的創作者（團隊）的合作產生顧慮或削減預算。這個世界上優秀的創作者如繁星點點，他們都等著被看到，他們理應得到尊重和機會。

為維護我的合法權益，消除這起爭議的不利影響，我已委託明富國際法律事務所@陳靜芳律師、顏均宇專利師通過法律途徑解決此事。同時,我會繼續專心創作，用更多優秀的作品回報大家的支持與愛護。另外，我會在個人IG（ ID：tongnian_sn ）、X（ID：NoraQu1124）同步更新這一聲明。最後祝福如圖！