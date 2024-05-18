抄襲陸繪師　台文館告廠商「蹦世界」求償：抄襲在先，欺騙在後

▲台文館「阿龍」（左）爆抄襲中國創作者圖像（右）。（圖／翻攝國立台灣文學館、空罐速寫社）



記者鄒鎮宇／綜合報導

廠商「蹦世界數位創意」收費幫國立台灣文學館製作吉祥物「阿龍」，沒想到竟抄襲，事後廠商、台文館雙雙否認，遭打臉後才認錯，讓被抄襲的大陸繪師「童年Nora」不滿提告。對此，國立台灣文學館18日召開道歉記者會，由館長林巾力率主管及員工鞠躬道歉。

台文館長林巾力針對這次台文館發生的「阿龍圖像抄襲事件」，代表國立台灣文學館向大眾致歉。尤其因本次事件智慧財產權遭受損害的「嗷嗚龍寶」原創作者「童年Nora」道歉，還有一直以來非常信任且支持台文館的朋友們致歉，也因為這個事件造成社會連日的紛擾致上最深的歉意。

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▲台文館長林巾力針。（圖／翻攝台文館臉書）

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林巾力說明，這次的事件主要是因為館方的輕忽、失職、委託廠商抄襲在先、欺騙在後，致使政府威信、形象遭受嚴重打擊，台文館深深自責。眾多媒體、民眾因相信台文館而對原創者有所誤會、指責，這全部責任都應由台文館承擔。

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台文館作為文化部所屬三級的國家級文化機構，理應該對於原創性及智慧財產權有絕對的要求與重視。但這個事件從5月8日的發生至今的處理與說明過程，台文館內部確實有許多必須深切檢討的地方。針對抄襲一事，再次向中國原創者「童年Nora」道歉。報載原創者將跨海提告，台文館該負的責任絕不逃避，會謹慎地依循法律程序面對。

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台文館指出，此事件將立即採取以下6作為：

1.2018年至2024年與「蹦世界數位創意」的採購案資訊，主動送請文化部政風處查核。

2. 台文館相關失職人員懲處，館員送考績委員會，正副首長自請處分。

3. 立即對廠商駐點人員、廠商提出偽造文書、行使偽造文書刑事告訴。

4. 依採購法101條，提報拒絕往來廠商。

5. 對於這次出現抄襲的2023年合約提出賠償訴訟。

6. 2024年的合約也將研議解約。

▲台文館館長林巾力率主管及同仁向媒體先進及社會大眾說明、致歉。（圖／翻攝台文館臉書）



最後，台文館因掌握證據資料不足，且無法即時驗證資料正確性，以致於5月16日回應中，未直接提及原創作者「童年Nora」姓名，未充分尊重原創作者「童年Nora」著作人格權，台文館也再度表達歉意。

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林巾力表示，20年來台文館非常努力地在國內與國外推廣台灣文學，我們會將這次的教訓謹記在心，建立嚴格的作業與查核程序，以最高的標準自我要求。也希望大家繼續鞭策台文館。再次對於原創作者「童年Nora」致上歉意並感謝社會大眾。