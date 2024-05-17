證實阿龍非原創！　陸繪師感謝網友支持：我才是真龍

▲大陸繪師「童年Nora」感謝網友發聲。（圖／翻攝自Facebook／嗷嗚龍寶_AoWu）

記者曾筠淇／綜合報導

台文館「阿龍」爆出抄襲事件後，兩度否認，並反咬大陸繪師「童年Nora」抄襲。不過，台文館和廠商「蹦世界數位創意」昨（16）日已接連發出道歉聲明，大陸繪師「童年Nora」昨也透過臉書發文表示，「我才是真龍！感謝廣大網友的發聲與支持」。

台文館粉專2023年12月15日首次讓角色「阿龍」現身，近日以重啟「尋星之旅──文學星圖的展望」實境解謎遊戲為由，再次讓「阿龍」回到大眾目光，不過，卻有網友發現這是抄襲大陸繪師「童年Nora」的作品「嗷嗚龍寶_AoWu」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台文館當時表示，「阿龍」是小編跟家人的共同創作，原始創作於2019年12月17日公開發布於其個人IG帳號，質疑大陸繪師「童年Nora」的作品在2022年發布，反控抄襲。

不過，「童年Nora」以臉書帳號「Nora Qu」在社團「空罐速寫社」強調自己的作品才是原創，且具體經歷都有發布在微博，反倒是台文館公布的IG貼文P圖痕跡明顯、漏洞多。

針對此事，台文館昨日發布聲明道歉，表示接獲委託廠商告知，「阿龍」相關圖像確實非為廠商原創，相關證據也是經由偽造產出。

「蹦世界數位創意」昨天也發布聲明，表示創作者近期不在台灣，為釐清細節耽誤了對外說明的時間，後續取得回覆後，「證實此圖並非創作者本人原創，是幾年前在網路上看到類似的插圖，參考之後繪製出來，並後續讓本公司以此圖做其他的商業用途，確實侵犯了原創作者之權益」。

而在台文館、廠商發布道歉聲明之前，「童年Nora」也在臉書粉專「嗷嗚龍寶_AoWu」上發文表示，「大家好！給大家做個自我介紹，我叫嗷嗚龍寶，我才是真龍！感謝廣大網友的發聲與支持！之後我會做些壁紙（桌布）送給大家以表感謝」。針對台文館、廠商的道歉聲明，目前「童年Nora」則並未回應。