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社會 社會焦點 保障人權

詐團律師300萬放他辦公室　檢廉搜索橋頭地院...約談法官石育恩

▲▼洗錢組織律師，鄭鴻威。（圖／記者劉昌松攝）

▲詐團律師鄭鴻威(圖)疑似透過橋頭地院法官石育恩發送報酬給其他洩密律師。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

律師鄭鴻威涉嫌擔任詐團軍師，找律師幫忙傳遞、洩漏檢警偵辦進度，台北地檢署日前起訴18人後，另又查出鄭鴻威涉嫌透過橋頭地院法官石育恩，派送報酬給其他涉案律師，檢察官17日指揮廉政署南下搜索石育恩辦公室及宿舍，並打算約談石及屢次聯繫傳遞訊息的鄭鴻威姊姊。

鄭鴻威涉嫌從2023年起，成為連柏瑋詐團的軍師，不但自己月入300萬元，還會安排學弟妹，陪同遭逮的詐騙車手偵訊，趁機取得車手供詞、檢警偵辦進度，以利詐團上游控管遭追查風險，而協助洩漏偵查秘密的律師，每案可收3萬5千元或4萬元。

檢調偵辦期間，發現鄭鴻威會透過擔任法官的大學同學石育恩，分送律師報酬費，而石育恩疑似為了避免轉帳留下紀錄，選擇親自帶錢北上，交給協助洩密給詐團的律師黃耕鴻，黃耕鴻在3月間遭檢察官聲押禁見獲准後，黃的許姓女友竟聯繫石育恩，提醒石育恩「小心一點」。

▲▼執業律師黃耕鴻涉參與律師鄭鴻威洩露偵查秘密給詐團的犯行。（圖／記者劉昌松攝）

▲律師黃耕鴻(圖)曾從石育恩手中接過幫詐團車手辯護的律師費。（資料照／記者劉昌松攝）

石育恩接到警訊後，隨即寫了職務報告向橋頭地院自清，據了解，石育恩在報告內，只說曾幫鄭鴻威送了10萬元律師費給其他人，不曉得金錢來源，不過，鄭鴻威在遭起訴後，卻在公開法庭上表示，因為想在高雄買房子，所以先將1筆預付款300萬元放在石育恩辦公室，2人對這筆款項的金額及用途說法矛盾。

橋頭地院內部調查後，自律委員會已決定，將石育恩移送法官評鑑委員會，此外，鄭鴻威的姐姐鄭彧歆，也因在案件偵辦期間，多次與相關當事人聯繫，甚至打探偵辦進度，日前還與石育恩私下會面，為追查石育恩與鄭彧歆等人涉案情節，因此指揮廉政署蒐證後展開搜索約談。

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