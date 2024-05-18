　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台文館抄襲風波　廠商「連7年得標1500萬」通通送政風查核

▲▼台文館「阿龍」爆抄襲還反咬　陸繪師PO證據打臉：太魔幻了。（圖／翻攝空罐速寫社）

▲台文館「阿龍」爆抄襲還反咬，陸繪師PO證據打臉：太魔幻了。（圖／翻攝空罐速寫社）

文／中央社

台文館實境解謎遊戲主視覺「阿龍」抄襲風波，館方今天證實委託廠商「蹦世界數位創意」以限制性招標連續7年取得標案，總金額近1500萬元，現已將7案送文化部政風處查核。

國立台灣文學館實境解謎遊戲主視覺「阿龍」抄襲中國繪師Nora Qu作品「嗷嗚龍寶」風波持續。台文館今晚告訴中央社記者，「蹦世界數位創意股份有限公司」自民國107年起連續7年取得台文館標案，名稱全是「展覽數位內容建置採購案」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

7個標案金額部分，分別是107年新台幣163萬5000元、108年175萬元、109年237萬元、110年236萬元、111年224萬9100元、112年224萬元、113年224萬元。

▲▼台文館喊告廠商「蹦世界」。（圖／翻攝台文館臉書）

▲台文館喊告廠商「蹦世界」。（圖／翻攝台文館臉書）

台文館指出，「蹦世界數位創意」連續7年以限制性招標取得標案，總金額1484萬4100元，現已將7案全送文化部政風處查核。目前107年至112年6個標案已全部執行完畢，113年標案執行中，將研議解約。

這起抄襲風波，台文館今天記者會道歉，並已向廠商提出偽造文書刑事告訴，求償金額待估計；另查核7年來標案，今年標案研議解約，同時館長林巾力、副館長蕭淑貞自請處分。

ET快訊
鍾佳濱抱摔陳菁徽　范逸臣發文「意見不同就撲下去喔」炎上刪文
女40歲前「冒10症狀」恐折壽！　研究：癌症死亡率高4倍
杜德偉：我62歲了，有個7歲的兒子！　他驚喜上台
日本飄「9道光柱」奇景瘋傳！　背後原因曝
韓國瑜22字回應立法院衝突！　上萬網友按讚
鳳梨收到刑事傳票！　嗨喊「好興奮哦」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

輸液缺貨衝擊開刀住院！衛福部已談「專案製造」將評估調整健保價格

台文館抄襲風波　廠商「連7年得標1500萬」通通送政風查核

「下體不到5公分」女友卻讚舒服　技巧能彌補大小？一票曝殘酷真相

世新大學二階面試結合校園開放　考生驚嘆：「甄」愛世新

抄襲陸繪師　台文館告廠商「蹦世界」求償：抄襲在先，欺騙在後

父逝母拋棄…新店高中生捷運站賣菜　學校「師生團購」超有愛

全國僅剩12頭！海牛文化節登場　藍色美人魚現身超吸睛

快訊／台南市區電力「三度瞬停」　網友：要輪到南部斷電了嗎？

台北魚市辦黑鮪魚義賣　推廣三章一Q、義賣所得全數做公益

國中會考首日逾2千人缺考　237件違規「這類37％居首」

宜蘭阿伯用保力達蓋莊園　建廁所、2層樓觀景台！

胡瓜合體徐乃麟夢回《百戰百勝》！　曝金鐘「一年不如一年」他狂冒冷汗XD

行人地獄！左轉車沒禮讓　夫妻走斑馬線慘遭撞飛

與羅廷瑋推擠爆口角 王世堅怒飆三字經！

與鍾佳濱爆肢體衝突！　謝龍介鎖喉：這裡我管的

郭國文怒賞黃國昌巴掌　認錯：應該摸頭說好乖

男帶羊回家當除草工具！　曝進度嘆：草好像都還在

男繳不出貸款愛車被拖走！　捨不得200萬敞篷車怒搶回

女實測「紅酒＋煉乳」味道 品嚐後驚訝：真的很不錯！

猜拳輸就上去要合照　師傅們超配合齊比耶

輸液缺貨衝擊開刀住院！衛福部已談「專案製造」將評估調整健保價格

台文館抄襲風波　廠商「連7年得標1500萬」通通送政風查核

「下體不到5公分」女友卻讚舒服　技巧能彌補大小？一票曝殘酷真相

世新大學二階面試結合校園開放　考生驚嘆：「甄」愛世新

抄襲陸繪師　台文館告廠商「蹦世界」求償：抄襲在先，欺騙在後

父逝母拋棄…新店高中生捷運站賣菜　學校「師生團購」超有愛

全國僅剩12頭！海牛文化節登場　藍色美人魚現身超吸睛

快訊／台南市區電力「三度瞬停」　網友：要輪到南部斷電了嗎？

台北魚市辦黑鮪魚義賣　推廣三章一Q、義賣所得全數做公益

國中會考首日逾2千人缺考　237件違規「這類37％居首」

立院表決藍白國會改革法案　台北律師公會憂：全然未經妥善審查

鍾佳濱抱摔陳菁徽　范逸臣發文「意見不同就撲下去喔」炎上刪文

失智症研究新突破！許景琦獲國際精神衛生會議特殊榮譽

立院表決衝突不斷躍國際媒體版面　游錫堃心痛16字回應

不是不愛你！男人外遇「11種原因」　常常應酬小心了

杜德偉：我62歲了，有個7歲的兒子！　他驚喜現身台上合唱

台北律師公會指院會違反程序　民眾黨團駁：律師不該淪權勢者弄法工具

土耳其絕美粉色鹽湖！有天空之鏡超夢幻　必看穿搭、拍照建議

韓國瑜22字回應立法院衝突　上萬網友按讚力挺：院長加油

哈洽會登場「設立300坪台灣展區」　台商盼實現共贏

情侶廁所激戰響遍餐廳　 不顧店員阻止全場傻眼

生活熱門新聞

新店男高中生「父逝母拋棄」　課後捷運站賣菜

爆乳CEO網紅「換臉性愛片」瘋傳　曝：威脅騷擾不斷

變天倒數！明天雨區擴大　下周雷雨掃全台「最猛時間曝」

兼差半套店「150人問價格」　她累翻：對男性絕望

20年前被脫光　他見霸凌者職業：為何有資格

正宗網咖泡麵煮法瘋傳！19萬人超震驚

員工辦公室玩「戰鬥陀螺、射飛鏢」！挨批螺絲鬆　台鐵：要求檢討

520起開啟雨天模式！雨襲5天　半個台灣「紅到發紫」預測圖曝

下周雨灌5天！全台中獎　中南部連2天雨最猛

少子化衝擊　3間國小確定停辦

未來兩周「超強運四星座」

LINE響鈴「無法接起來」　大票崩潰：以為手機壞掉

鍾佳濱抓住陳菁徽！外媒選為「最佳照片」

「開刀房恐停擺！」藥師公會示警：生理食鹽水等輸液大缺貨

更多熱門

相關新聞

抄襲陸繪師　台文館告廠商「蹦世界」求償

抄襲陸繪師　台文館告廠商「蹦世界」求償

廠商「蹦世界數位創意」收費幫國立台灣文學館製作吉祥物「阿龍」，沒想到竟抄襲，事後廠商、台文館雙雙否認，遭打臉後才認錯，讓被抄襲的大陸繪師「童年Nora」不滿提告。對此，國立台灣文學館18日召開道歉記者會，由館長林巾力率主管及員工鞠躬道歉。

即／台文館、廠商抄襲！陸繪師要告了

即／台文館、廠商抄襲！陸繪師要告了

台文館「阿龍」爆抄襲　館方認「過度信賴廠商」：將釐清懲處

台文館「阿龍」爆抄襲　館方認「過度信賴廠商」：將釐清懲處

陸繪師發聲「我才是真龍」：感謝網友支持

陸繪師發聲「我才是真龍」：感謝網友支持

阿龍抄襲事件！網最氣這一點：稱得上邪惡了

阿龍抄襲事件！網最氣這一點：稱得上邪惡了

關鍵字：

台文館抄襲

讀者迴響

熱門新聞

新店男高中生「父逝母拋棄」　課後捷運站賣菜

即／花防部美崙營區鷹架倒塌釀6傷！　軍方回應了

院長不倫人妻護理師產1子　綠帽警夫養3年

黃宣登《歌手》「表演太chill」陸網全看傻眼！

性侵少女逼賣淫雙腿刺字成蜂窩「霸道總裁」慘了

女遭哈瑪斯擄走半裸遊街　爸媽認屍：她很美

《康熙》重出江湖天王劉德華成來賓首選

以軍尋獲3人質遺體！遭擄半裸遊街女回家了

快訊／楊丞琳《歌手》慘遭淘汰！

黃子佼爆6藝人涉毒　偵查結果出爐

擁4妻14兒女！「竹北吊車大王真的有錢？」網揭內幕

伊能靜庾澄慶離婚15年首同場！出席兒畢典未同框

爆乳CEO網紅「換臉性愛片」瘋傳　曝：威脅騷擾不斷

即／疑女友劈腿！新北憲兵殺女友

「星爵」克里斯普瑞特御用替身離奇亡！享年47歲

更多

最夯影音

更多

宜蘭阿伯用保力達蓋莊園　建廁所、2層樓觀景台！

胡瓜合體徐乃麟夢回《百戰百勝》！　曝金鐘「一年不如一年」他狂冒冷汗XD

行人地獄！左轉車沒禮讓　夫妻走斑馬線慘遭撞飛

與羅廷瑋推擠爆口角 王世堅怒飆三字經！

與鍾佳濱爆肢體衝突！　謝龍介鎖喉：這裡我管的

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面