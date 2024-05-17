不用再水煮！老饕曝水餃「美味煮法」驚呆全場：太聰明了

▲水餃加蒸蛋一起煮，美味的烹調方式讓網友驚呆了。（圖／翻攝臉書／全聯消費經驗老實說）



網搜小組／柯振中報導

水餃是常見的家庭料理，不過煮破皮、煮不熟的問題困擾許多人。對此，一名時常研究烹飪的網友分享新招，將水餃搭配雞蛋一起蒸，不但不會破皮，還能吃到蒸蛋，獨特的料理方式讓眾人震驚了。

這名網友時常分享各種食物的烹調心得，近日他在臉書社團「全聯消費經驗老實說」上傳了新的成果，因為不想單吃蒸餃，加上又懶得煮湯，於是突發奇想，將水餃、雞蛋放在一起蒸，這樣一來不但不會把水餃煮破皮，還可以吃到蒸餃。

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▲水餃加蒸蛋一起煮，美味的烹調方式讓網友驚呆了。（圖／翻攝臉書／全聯消費經驗老實說）



網友也分享烹調的方式，只要將冷凍水餃整齊擺放，再以製作蒸蛋的方式，用雞蛋+1.5倍的水調和，並且放入高湯粉「拉拉雨傘」（台語攪散的口語），再將蛋液淋在冷凍水餃上，放進電鍋就能完成。不過，網友提醒，蒸的時候不要蓋滿、留個縫隙讓水氣透出，才能保證蒸蛋光滑漂亮。

不少人看見獨特的料理方式，驚呆直呼「好聰明唷」、「學到了」、「太聰明了，我以為舖菜一起蒸就很厲害了」、「好聰明…這樣餃子也不太會破」、「這跟珍珠布丁同概念。」