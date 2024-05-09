全聯泡麵、水餃爆殺！報稅季22折搶起來　罐頭配料也「買1送1」

▲全聯推出繳稅季優惠，泡麵、水餃下殺。（圖／業者提供）



記者林育綾／綜合報導

陪伴消費者「繳稅大作戰」，全聯推出省錢吃攻略，居家料理最方便的水餃、泡麵眾多商品祭出爆殺優惠，冷凍水餃單筆任2件現折10元，泡麵滿299元現折30元，換算最低30元吃一餐，還有罐頭配料「買1送1」。同場加映「全民來抗漲」，5/31前每周四、五限量送出千張優惠券，指定熱銷商品最低22折起。

全聯5/10~5/23「繳稅大作戰」期間，全店冷凍水餃單筆「任2件現折10元」，泡麵單筆「滿299元現折30元」，兩機制皆可累折。若每餐以10顆水餃/1包泡麵換算，最低只要30元就能吃一餐，再搭配醬油、油膏、辣椒醬等沾醬7折起，罐頭等配料也祭出「買1送1」優惠，預計本檔優惠將帶動相關品項業績達雙位數成長。

▲泡麵、水餃、滷味等，挑戰最低一餐只要30元。（圖／業者提供）

另業者觀察，疫情後冷凍水餃銷售業績雙位數成長，2023年更一舉突破10億大關，其中消費者最愛口味前5名，分別為豬肉、高麗菜豬肉、韭菜、瓜仔雞肉、素食口味，近年隨著名店聯名、創新口味，選擇更多元。

5/10~5/23期間，首推「奇津旺餃高麗菜豬肉1700g（約100粒）」每包147元，平均單顆約1.5元，吃得到鮮甜蔬菜和Q彈豬腿肉。「禎祥熟水餃豬肉高麗菜/豬肉韭菜 1275g（約75粒）」每包112元，平均單顆只要約1.5元，每餐吃20顆也不傷荷包。

還有專為素食者打造「義美素食水餃高麗菜 1050g」每包129元，平均單顆約2.2元。而享受名店好滋味，則不能錯過全聯獨家、日本蟬聯9年水餃第一「大阪王將QQ水餃子/水餃450g~500g（25入）」每包149元，平均單顆約6元，一秒飛日本。而喜歡酥脆口感首推「大阪王將煎餃256g（16入）」，香脆軟嫩一次到位！

另外，美味實惠泡麵是小資族最愛，在5/10~5/23期間推出「第2件5折」多件優惠，「隨緣紅燒嫩菇湯麵/沙茶豆腐湯麵」兩種風味任選，每碗29元；「統一麵蔥燒牛肉風味/肉骨茶風味5入」每袋78元，單包約15.6元。

「Acecook逸品杯麵/吃播杯麵」則祭出4款風味，博多豚骨、仙台辛味噌、鹽味雞湯、辣味牛肉，單杯28元，第2件5折，平均每杯只要21元。同場加映2款火辣新品「Acecook Siukay特辣海鮮風味炒麵」，7級特辣挑戰味蕾極限，單包31元，第2件5折，平均單包23元。韓系霸主「農心辛拉麵香辣雞肉風味」每包39元，嚐鮮趁現在！

▲全聯熟食品牌「美味堂」繼年菜聯名後，再與台南晶英酒店聯名推出五星滷味「台南晶英潮汕滷味」。（圖／業者提供）

而全聯熟食品牌「美味堂」繼年菜聯名後，再與台南晶英酒店聯名推出五星滷味「台南晶英潮汕滷味」，由30年燒臘資歷的台南晶英主廚尤憲皇監製，選用八角、肉桂、青花椒、草果、紅陳皮、月桂葉、山奈等中藥材及秘方，呈現潮汕滷味老陳香的精髓，推出「潮汕滷味：滷牛筋、滷花生、滷海帶」3款熟食小菜，5/10~6/13單盒特價55~85元。

「全聯小時達」讓消費者不出門也能加入抗漲行列，5/10~5/23水餃、泡麵達指定門檻享贈點外，5/9~5/31每周四、五總計狂撒8千張優惠券，5/9、5/10、5/16、5/17、5/23、5/24、5/30、5/31活動為期8天，早上11點於小時達領取，每日限量1000張（每會員每日限領取一張），購買每日指定明星熱銷商品，即可現折50元。

▲全聯小時達每周四、五總計狂撒8千張優惠券，最低22折起。（圖／業者提供）

優惠券品項涵蓋水果、鮮蛋、鮮乳、肉品、衛生紙等基本食材、民生用品，其中更每日精選一種國產水果下殺銅板價，5/9-5/10限2兩天，領券消費600g香蕉，每串最低只要19元。5/16-5/17嚴選國產木瓜600g，領券消費只要19元。5/23-5/24產銷履歷金鑽鳳梨約1.2kg，折價後最低15元，等於下殺22折。5/30-5/31旗山珍珠芭樂也祭出折價優惠。

5/10-5/15母親節周，「小時達精選牛排」86折起，美國特選板腱牛排200g，限時特價189元，「澳洲穀飼嫩肩牛排200g」限時特價也只要159元。

▼全聯推出繳稅季水餃、泡麵下殺優惠。（資料／業者提供，點圖可放大）

▼全聯小時達5/9~5/31每周四、五，狂撒優惠券。（資料／業者提供，點圖可放大）

家樂福也推出報稅季優惠，精選超過百項商品、民生物品「買1送1」，還有小資族最愛百元銅板價。VIP會員紅利折抵更有感，包含購物當日免費停車、生日當月最高筆消費點數30倍送、每次購物紅利點數直接1.5倍計算、每月贈送300元線上購物折價券、專屬VIP客服，不定期合作優惠。同時還有「韓國大賞」，追劇零食、冷凍冷藏、常溫韓式料理等優惠，指定商品滿599元，送30元現金折價。