水餃超油是「減肥地雷」　吃下20顆等於快2碗白飯

▲過去也有營養師提醒，水餃一顆熱量平均60大卡，一次吃20顆就等於吃進1200大卡。（圖／記者陳俊宏攝）

記者柯沛辰／綜合報導

許多人都喜歡吃水餃或鍋貼，認為份量不多，又能飽餐一頓。不過，彰化秀傳小兒科醫師黃士倫提醒，一個水餃碳水高達5克，20顆等於近2碗白飯，含醣量「高到無法想像」，甚至還有高達64克脂肪，「控制體重的人應盡量迴避這類食物。」

黃士倫在臉書粉專「黑倫醫師x健康諮詢」表示，水餃其實是很「雷」的食物，一顆水餃的碳水高達5克，男生往往會點到20顆，折合碳水高達100克，若以一碗白飯60碳水來算，等於是1又2/3碗。更嚇人的是，水餃很油，20顆水餃就有64克脂肪。

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另外，黃士倫也列出會讓血糖飆高「地雷食物」，像是雞排、甜不辣等常見的宵夜，都會造成高血糖時間延長。早餐雷區部分，要注意「台式飯糰」，因為由紫米+肉鬆+油條組成，也會讓血糖失控，所以營養師會推薦三明治（夾生菜+肉+蛋）當早餐。

黃士倫分享，曾有一位懷孕前有糖尿病的媽媽，懷孕期32週仍改不了吃甜點的習慣，常常食用蛋糕、珍奶、白玉紅豆等精緻澱粉，結果連續血糖檢測，都在高血糖區域動盪得非常厲害，只能說要改變飲食習慣需要強大決心，大家可以一起努力。