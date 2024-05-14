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蛋價連降「消費者喊無感」　蛋商：每斤合理價45元以內

▲近期雞蛋供過於求，蛋價創兩年新低。（圖／記者楊惠琪攝）

▲近期雞蛋供過於求，蛋價創兩年新低。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

國內雞蛋價格上月連續兩波降價，創下近兩年新低，但每日生產量已達12.1萬箱，則是近2年新高。儘管母親節買氣不如預期，台北市蛋商公會今決議蛋價緩降，視未來一周產銷狀況再決定。近期有不少消費者反應，雞蛋零售價仍高，對降價無感，蛋商表示，以目前供過於求現況，每斤合理價應不超過45元。

近期國內雞蛋產量明顯回升，生產量已超過國人每日12萬箱的需求，但因天氣轉趨炎熱，雞蛋已進入消費淡季，加上食安事件頻傳衝擊買氣，全台各地蛋商逐漸出現賣壓。台北市蛋商公會理事長林天來坦言，產量多出來了，但價格波動不宜太密集，將評估本周買氣，再決定蛋價是否調整。

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儘管雞蛋連續幾波降價，目前批發價已降至每斤45元，但有近期有不少消費者反應，市場零售散蛋每斤價格仍在50元左右，對降價無感。

新北市謝姓蛋商表示，因產地禽場飼養方式不同，成本也略有差異，但以一般市場零售白蛋而言，現在是多產季節，合理價位每斤約42至43元，不過，都會區因租金、人事等成本，價格可能再高一些，但合理價應落在每斤45元左右，建議消費者多比價。

根據農業部本周最新雞蛋產銷資訊平台顯示，目前國內投入生產蛋雞約3557萬隻，較上周再增約68萬隻；雞蛋每日生產量約12.1萬箱（每箱約200顆），比上周又多出500箱，超過國人每日12萬箱需求，也續創兩年來新高。

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