長期僱用精障者　雲嘉南分署頒獎表揚友善企業

▲雲嘉南分署17日在台南老爺行旅舉辦「友善信賴職場共融」廠商交流會，副分署長許慧香主持。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

精神障礙者就業是身心障礙就業中相當困難的一部分，但在政府與民間努力下，逐漸展現成果，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署17日舉辦僱用精障友善廠商頒獎表揚活動。

雲嘉南分署17日在台南老爺行旅舉辦「友善信賴職場共融」廠商交流會，副分署長許慧香主持，現場除了有進用精障廠商，還有雲嘉南4縣市政府代表、4縣市共計8家的精障會所（提供精障者社區參與的機構）等，表揚之外並安排座談交流，希望協助更多障礙者順利就業，會場上並展示多幅精障者藝術創作，也讓更多人看到他們的多才多藝；還有OD劇團邀請精障者共同演出戲劇，傳達精障者就業心路歷程，現場不少人看了都紅了眼眶。

17日表揚的6家廠商分別是嘉義中山高加油站、朴子再興鋼瓶檢驗場、台南佑宗汽車美容、雲林斗六源順食品、台南永康馹豐開發及雲林虎尾登豐米蘭商務旅店，由許慧香一一頒發獎座與獎品。

活動邀得獎廠商分享心得：「其實只要願意耐心教導，精障者的就業穩定性絕對高於一般人，成為公司最佳幫手，期待有更多企業願意善盡社會責任，給障礙者一個工作自立的機會」。

「我跟同事相處得很愉快，而且能工作賺錢，是對自己的一種肯定，真的很感謝就業服務中心介紹這麼好的工作給我」，目前在嘉義中山高加油站工作的「傑哥」很開心地說。表揚活動中播放受獎的6家廠商雇主及受雇者的訪談影片，聽到障礙者在影片分享心情，讓在場者都很感動。

患有憂鬱症的「留得住（化名）」在再興鋼瓶公司工作，負責鋼瓶的噴砂、除鏽與噴漆等，公司在面試時就知道他的病情，而且身材瘦弱，無法負重，但公司仍願意僱用，老闆知道他從台中隻身到朴子求職，還主動提供住宿，平日裡噓寒問暖，連生活起居上的小事都照顧周到，讓他非常感動，同事更是處處協助，讓他工作很順利。



再興經理吳維修表示，每個人都有就業的權利，企業不應該因為求職者是精障就排斥，給他們機會，也許能成為公司最好的幫手，一起創造未來。

在加油站工作的傑哥因為長期服用藥物，每天無法工作8小時，站方特別為他調整為5小時，而且原本每位服務人員都是獨立作業，為了他調整為雙人制，隨時有人協助；中山高加油站站長謝文翔表示，僱用精障者可能要多花一些心思，但是只要能克服初期的困難，精障者的就業穩定度比一般人好很多。

源順是斗六在地60多年的老企業，總經理吳全斌表示，一直都希望協助在地民眾穩定就業，剛好附近的虎尾農校有特殊班，就僱用畢業的障礙學生，會為精障者設計適合的工作內容，而相處久了知道精障者不太會與人互動，就安排盡量不需互動的工作，而且不要給太大的壓力，目前工作最久的已有7年，這些員工都很珍惜工作機會，格外用心認真，是公司不可缺的一份子。

許慧香表示，雲嘉南進用身心障礙者的企業家數，從2022年的1329家、5900多人，2023年成長到1351家、6000多人，持續成長中，靠得是政府與民間持續努力。在精障就業部分，一直相當困難，還好有許多企業願意給機會，長期僱用精障者，而行政院從2022年起至今持續執行加強精障者就業計畫，給予企業許多協助，今年更在設置於各地的精障會所中，補助設立就服員，相信能更有效提高精障者就業率。