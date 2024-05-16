花蓮免費租借循環杯上路！10友善店家配合　7 ／1禁用塑膠杯

▲花蓮免費租借循環杯上路，有10家友善店家配合。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為了減少一次性飲料杯使用量及配合環境部推廣淨零綠生活政策，花蓮縣政府於今年5月15日起結合花蓮市10家友善環境飲料店業者，實施循環杯租賃系統，期程為6個月，自5月15日起至11月15日止。

縣長徐榛蔚表示，台灣每年約使用40億個一次性飲料杯，約製造4萬8千噸垃圾，對環境造成相當大的危害，期望民眾藉由本次循環杯租賃活動，可養成自備環保杯的好習慣。

循環杯租賃系統的操作，民眾須先於LINE官方帳號搜尋「好盒器」並綁定手機申請會員後，至配合的友善店家消費時，告知店家欲使用循環杯，店員即會出示循環杯，供消費者掃描杯子上的QRCode，操作完畢並點選「送出」，經店員確認後即可使用盛裝飲品。飲品飲用完後簡單沖洗循環杯，並至歸還站（花蓮縣花蓮市中正路542號 無飲花蓮-中正店）的機器，掃描循環杯身之QRcode，再將其投入歸還箱即完成歸還程序，3天內需歸還，否則會被停權直到歸還，所回收之循環杯皆送至符合衛生規範的餐具專業清洗廠清洗，且依照「衛福部餐具清洗良好作業指引」洗滌並有效殺菌，每月定期送第三方（SGS）檢驗清洗品質，讓民眾安心使用。

▲供消費者掃描杯子上的QRCode並點選「送出」，經店員確認後即可使用盛裝飲品。

另隨著「2050淨零排放」國際趨勢和政策的推動，花蓮縣政府致力打造「淨零碳排永續花蓮」發展目標，以及配合環境部「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」政策，花蓮縣飲料店將於7月1日起，禁用一次性塑膠杯（含保麗龍杯），藉由法令的推動及業者、民眾的響應與配合，從生活轉型面向減少碳排放，一同攜手邁向2050年淨零碳排之願景。

聯合國永續發展指標中第12項「責任消費與生產」，採用「可重複使用的容器」取代不必要的一次性容器，花蓮縣政府表示民眾若租借循環杯，也可符合自備飲料杯折5元之優惠，不再喝完就丟，減少一次性飲料杯對環境的負擔，做環保之餘也可享受折價優惠。

