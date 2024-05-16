　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

花蓮免費租借循環杯上路！10友善店家配合　7 ／1禁用塑膠杯

▲▼花蓮免費租借循環杯上路，有10家友善店家配合。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮免費租借循環杯上路，有10家友善店家配合。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為了減少一次性飲料杯使用量及配合環境部推廣淨零綠生活政策，花蓮縣政府於今年5月15日起結合花蓮市10家友善環境飲料店業者，實施循環杯租賃系統，期程為6個月，自5月15日起至11月15日止。

縣長徐榛蔚表示，台灣每年約使用40億個一次性飲料杯，約製造4萬8千噸垃圾，對環境造成相當大的危害，期望民眾藉由本次循環杯租賃活動，可養成自備環保杯的好習慣。

▲▼花蓮免費租借循環杯上路，有10家友善店家配合。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

循環杯租賃系統的操作，民眾須先於LINE官方帳號搜尋「好盒器」並綁定手機申請會員後，至配合的友善店家消費時，告知店家欲使用循環杯，店員即會出示循環杯，供消費者掃描杯子上的QRCode，操作完畢並點選「送出」，經店員確認後即可使用盛裝飲品。飲品飲用完後簡單沖洗循環杯，並至歸還站（花蓮縣花蓮市中正路542號　無飲花蓮-中正店）的機器，掃描循環杯身之QRcode，再將其投入歸還箱即完成歸還程序，3天內需歸還，否則會被停權直到歸還，所回收之循環杯皆送至符合衛生規範的餐具專業清洗廠清洗，且依照「衛福部餐具清洗良好作業指引」洗滌並有效殺菌，每月定期送第三方（SGS）檢驗清洗品質，讓民眾安心使用。

▲▼花蓮免費租借循環杯上路，有10家友善店家配合。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲供消費者掃描杯子上的QRCode並點選「送出」，經店員確認後即可使用盛裝飲品。

另隨著「2050淨零排放」國際趨勢和政策的推動，花蓮縣政府致力打造「淨零碳排永續花蓮」發展目標，以及配合環境部「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」政策，花蓮縣飲料店將於7月1日起，禁用一次性塑膠杯（含保麗龍杯），藉由法令的推動及業者、民眾的響應與配合，從生活轉型面向減少碳排放，一同攜手邁向2050年淨零碳排之願景。

▲▼花蓮免費租借循環杯上路，有10家友善店家配合。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

聯合國永續發展指標中第12項「責任消費與生產」，採用「可重複使用的容器」取代不必要的一次性容器，花蓮縣政府表示民眾若租借循環杯，也可符合自備飲料杯折5元之優惠，不再喝完就丟，減少一次性飲料杯對環境的負擔，做環保之餘也可享受折價優惠。
 

ET快訊
快訊／「阿龍」證實非原創、證據也偽造！台文館發出道歉聲明
赦扁成泡影！蔡英文任內2特赦　歷任總統紀錄一次看
上市大廠下周起停止買賣：接證交所通知
獨／蔡英文「確定無法特赦」陳水扁
小姊弟「喪葬費」恐壓垮家中經濟　業者喊：費用全免
爆衝突！邱議瑩嗆「傅氏王朝韓小弟」　傅崐萁怒摔手機
「媽媽是婊子！」藥劑師請辭　基隆醫院遭罰6萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

竹市府職業安全衛生教育訓練登場　品質與安全意識再提升

立委為雲林爭取3300萬經費　40年農水路終獲農水署修繕補助

桃園辦理智慧交通培力工作坊　提出6項解決交通方案

台南市府2首長退職入閣　黃偉哲頒贈紀念牌感謝陳淑姿及古秀妃貢獻

台3乙線石崎子路段5／20~5／24夜間施工　請民眾改道

桃園手把手教休閒農場規劃申設　農友受益多

520來台東戶政事務所辦結婚登記　新人可獲限定禮物

餐飲油煙處理設備裝設好　油煙異味不擾鄰

桃園提供最高500萬貸款額度　支持企業營運

鄒男欠繳毒駕罰鍰健保費等14萬8千元　扣保單後鄒母代繳清

男大生拄拐杖怨「大聯盟夢碎」　超哥遭求償6400萬當庭狠酸

Toyz將入獄剃平頭最後直播　哭到眼紅：保重2字這麼沉重

超哥親曝Toyz求償1億　不屑：無賴沒什麼好講

台人面試時都太謙虛！　女曝：老外不懂也說會

奴才抱小貓埋頭吸肚肚　還沒碰到...牠奶音慘叫

坤達拍Energy MV累喊：想當五月天XD Toro被選NG第一…許願看牛奶跳錯！

陳庭妮「自認適合當媽」被問到害羞　和胡宇威吵架⋯遭他「認真提問」KO

汪追機車被唸滿臉委屈　親爸和好下秒開心狂奔

中和櫃姐沒結過婚 獨養2子女生父曝光｜20240515 ET午間新聞

統一獅開除U18國手黃勇傳　財務問題斷送職棒路！

竹市府職業安全衛生教育訓練登場　品質與安全意識再提升

立委為雲林爭取3300萬經費　40年農水路終獲農水署修繕補助

桃園辦理智慧交通培力工作坊　提出6項解決交通方案

台南市府2首長退職入閣　黃偉哲頒贈紀念牌感謝陳淑姿及古秀妃貢獻

台3乙線石崎子路段5／20~5／24夜間施工　請民眾改道

桃園手把手教休閒農場規劃申設　農友受益多

520來台東戶政事務所辦結婚登記　新人可獲限定禮物

餐飲油煙處理設備裝設好　油煙異味不擾鄰

桃園提供最高500萬貸款額度　支持企業營運

鄒男欠繳毒駕罰鍰健保費等14萬8千元　扣保單後鄒母代繳清

本田汽車中國銷售低迷擬裁員　1700名員工自願離職

竹市府職業安全衛生教育訓練登場　品質與安全意識再提升

快訊／「阿龍」證實非原創、證據也偽造！台文館發出道歉聲明

車迷尖叫！F1冠軍車到台中　9／28七期市政路「封街飆速」

陳建仁力挺蔡英文守住執政9局下　領軍內閣無看守期順利交棒

王君萍10歲兒剪新髮型被笑！「超成熟反應」讓她吃驚：孩子點醒我

歐陽娜娜遭疑「獎學金不存在」　網揪疑點…工作室發出嚴正聲明

被猜「為新政府重啟核電」　和碩童子賢：核能是超越藍綠議題

昔第一家庭淪「第一貪」　陳水扁家族成員近況曝

中和小姊弟確認「窒息死亡」！乾媽哭到癱軟　是否餵毒須待報告出爐

外銷日本蒲燒鰻魚 買4再送4鯛魚排

地方熱門新聞

南台科大演唱會　爭議藝人列名

高雄晚間2035戶大停電！

高雄擬設台鐵台積電車站？交通局回應

92歲榮民賣房捐700萬　存錢5年再捐50萬

即／高雄橋頭傳不明氣體外洩

獨攀波津加山　67歲男左小腿挫傷送醫

男付不出醫藥費出院　家中猝逝沒錢下葬

吉安麥當勞拆除鄉親不捨　董事長感動贈優惠券

檳榔每台斤逾500元　潮州警加強巡邏

身分證「順子或對子」小墾丁渡假村有好康

金門水頭旅運中心天降油漆！港務處公告下波施工時間

擦亮世界角落！金門志工擦遍全島路口反光鏡

施工噪音擾安寧台南安平漁光里民陳抗

陳麗貞副部主任　榮獲護理學會專業貢獻獎

更多熱門

相關新聞

培養「失智友善天使」安南醫院攜手土城國小辦世代共學

培養「失智友善天使」安南醫院攜手土城國小辦世代共學

繼4月攜手安南區理想社區發展協會舉辦母親節趣味闖關，台南市立安南醫院社區護理5月10日因應母親節，聯手土城國小辦理「失智友善社區-憶發擊中」活動。

2步驟免費設「地籍異動即時通」　秒防詐房集團「不知不覺過戶」

2步驟免費設「地籍異動即時通」　秒防詐房集團「不知不覺過戶」

南投縣犬貓絕育3合1專案活動開跑

南投縣犬貓絕育3合1專案活動開跑

U café應援醫護奇美醫推動友善醫療共創友善U世代

U café應援醫護奇美醫推動友善醫療共創友善U世代

友善黑熊 「友熊森林」　種黑熊最愛植物

友善黑熊 「友熊森林」　種黑熊最愛植物

關鍵字：

免費租借循環杯上路友善店家配合禁用塑膠杯

讀者迴響

熱門新聞

台大主治醫師月薪多少？她公開薪資單：淚已流

Toyz入獄…女友被狠酸「可以兵變」

顧婕驚直腸癌第4期！「癌細胞擴散至肝臟」

女生「創業1行業」超好賺　全場認證：屌打上班族

Toyz送最後道別禮！全台免費換1杯飲料

篠崎泫「領養Toyz媽媽」！

盤點名人入獄！秦偉性侵少女　連千毅還在關

為何台人討厭楊丞琳？　網點出2原因

快訊／Faye詹雯婷957字揭F.I.R.鬧翻真相

妹子月經沒來「找男友通一下」隔天見血！婦科醫曝原因

37歲大叔娶19歲越南妹　「美妻照」曝光網炸鍋

3年前「全台最恐慌的1天」　他看電視震撼！

高中生必用2款App　學生認證：一下課就打開

特斯拉高速撞建築物　3人被噴飛當場死亡

快訊／Toyz墨鏡、黑口罩　滿臉愁容現身報到

更多

最夯影音

更多

男大生拄拐杖怨「大聯盟夢碎」　超哥遭求償6400萬當庭狠酸

Toyz將入獄剃平頭最後直播　哭到眼紅：保重2字這麼沉重

超哥親曝Toyz求償1億　不屑：無賴沒什麼好講

台人面試時都太謙虛！　女曝：老外不懂也說會

奴才抱小貓埋頭吸肚肚　還沒碰到...牠奶音慘叫

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面