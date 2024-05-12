▲桃園八德區模範母親表揚，加碼抽飯店住宿券。（圖／八德區公所提供）

記者楊淑媛／桃園報導

母親節前夕，桃園市八德區公所11日表揚區內52位模範母親，受獎者除了接受頒獎外，市府及公所還準備了精美的禮品、2,000元禮券以及紀念幣。此外，活動現場還舉辦加值回饋，抽出飯店住宿券，嗨翻會場。

▲桃園八德區模範母親表揚，加碼抽飯店住宿券。（圖／八德區公所提供）

八德區公所指出，受表揚的模範母親，長年為社會、為家庭付出，不求回報，例如：為人忠厚老實的黃秀梅女士、勤儉持家、刻苦耐勞、熱心公益，撫育慢飛天使的養子至今已35載，當她領養稚子時就發現其身心有所缺陷，仍願意收養；107年遭逢先生不幸過世的打擊，致使生活陷入困頓，依然不改初衷，陪伴養子學習生活自理與肢體復健。更可貴的是，母子二人熱心參與公益活動，主動助人與鄰居和睦相處。

錢張秀鑾女士因家境貧困，於出生四個月後就送人當養女，但因新家庭生活也貧困，小學未畢業即輟學在家幫忙務農，她平時為人謙虛懂事又富有同情心，待人處事積極正面，凡事以身作則，成為孩子們最佳學習待人處事的好榜樣。她不但教養子女有成，且經營事業有聲有色，母慈子孝，全家和樂融融，堪為典範。