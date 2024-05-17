獨／加拿大美國記者採訪921地震　25年後重回台灣...尋找影中人

▲加拿大攝影記者 David拿著25年前921大地震時拍下的照片，來到台灣找影中人。（圖／記者李陳信得翻攝）

記者 李陳信得／台中報導

1999年台灣發生921大地震，災情嚴重國外記者也陸續到台灣災區採訪，加拿大攝影記者 David Smith與美國文字記者Douglas Habecker，當時也前進南投、台中災區採訪攝影，事隔25年，兩人不僅回憶當時採訪遇到的人、事、物，資深影視製作人也帶著兩人重返當時的採訪地點，並透過當時在台北和中部採訪拍攝的照片，希望尋找影中人，知道他們現在過得好不好？

▲▼加拿大攝影記者 David拿著25年前921大地震時拍下的照片，來到台灣找影中人。（圖／記者李陳信得翻攝） 。（圖／記者李陳信得攝）

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加拿大攝影記者 David Smith上週抵台，和美國記者 Douglas Habecker一同從25年前的照片中，尋找當時的影中人，包括南投災區時拍到的地震寶寶，當時是由美國護理人員蘇珊所接生；到台中谷關中橫公路實地拍攝時，David不慎摔倒腿部血流不止，當時由山難搜救人員攙扶到醫療站救治，透過友人輾轉搜尋後，順利在南投仁愛中正村及台中谷關找到影中人。

兩人一抵達谷關，看見當時救David下山的搜救人員時就說，好久不見你好嗎，還贈送當時拍下的影中人照片，透過友人翻譯來談論當時。

▲921採訪時David摔傷，由搜救人員扶到醫療站救治。（圖／記者李陳信得翻攝）

昨(15)日分別到南投及台中去見影中，見面第一句話表示說，你好嗎好久不見了。David從電腦中開啟當時拍攝的照片，勾起腦海中的記憶，開始和朋友們開始敘述當時。近期台灣地震不斷，受到國際關注，國際媒體製作和採訪經驗豐富的鄭凱駿表示，這部「重返921」的紀錄片，會以 David 在1999年時拍攝的照片為起點，尋找裡面的人物和故事，重大災難讓人心碎，但其中也有不少暖心的故事，影片預計會在今年9月上線播出。

▲DAVID見到當時救他的搜救人員非常高興的說好久不見你好嗎。（圖／記者李陳信得攝）