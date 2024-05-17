　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

獨／加拿大美國記者採訪921地震　25年後重回台灣...尋找影中人

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲加拿大攝影記者 David拿著25年前921大地震時拍下的照片，來到台灣找影中人。（圖／記者李陳信得翻攝）

記者 李陳信得／台中報導

1999年台灣發生921大地震，災情嚴重國外記者也陸續到台灣災區採訪，加拿大攝影記者 David Smith與美國文字記者Douglas Habecker，當時也前進南投、台中災區採訪攝影，事隔25年，兩人不僅回憶當時採訪遇到的人、事、物，資深影視製作人也帶著兩人重返當時的採訪地點，並透過當時在台北和中部採訪拍攝的照片，希望尋找影中人，知道他們現在過得好不好？▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲▼加拿大攝影記者 David拿著25年前921大地震時拍下的照片，來到台灣找影中人。（圖／記者李陳信得翻攝） 。（圖／記者李陳信得攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

加拿大攝影記者 David Smith上週抵台，和美國記者 Douglas Habecker一同從25年前的照片中，尋找當時的影中人，包括南投災區時拍到的地震寶寶，當時是由美國護理人員蘇珊所接生；到台中谷關中橫公路實地拍攝時，David不慎摔倒腿部血流不止，當時由山難搜救人員攙扶到醫療站救治，透過友人輾轉搜尋後，順利在南投仁愛中正村及台中谷關找到影中人。

兩人一抵達谷關，看見當時救David下山的搜救人員時就說，好久不見你好嗎，還贈送當時拍下的影中人照片，透過友人翻譯來談論當時。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲921採訪時David摔傷，由搜救人員扶到醫療站救治。（圖／記者李陳信得翻攝）

昨(15)日分別到南投及台中去見影中，見面第一句話表示說，你好嗎好久不見了。David從電腦中開啟當時拍攝的照片，勾起腦海中的記憶，開始和朋友們開始敘述當時。近期台灣地震不斷，受到國際關注，國際媒體製作和採訪經驗豐富的鄭凱駿表示，這部「重返921」的紀錄片，會以 David 在1999年時拍攝的照片為起點，尋找裡面的人物和故事，重大災難讓人心碎，但其中也有不少暖心的故事，影片預計會在今年9月上線播出。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲DAVID見到當時救他的搜救人員非常高興的說好久不見你好嗎。（圖／記者李陳信得攝）

ET快訊
巫苡萱炸出「渾圓半球」！放送男友視角照
鍾佳濱用柔道禁招「雙腿刈」撂倒女立委！黑帶好手震驚
陸女「身穿紅衣」百貨公司墜亡！PO千字文痛訴：化成厲鬼報仇
韓國瑜請「已送醫」綠委發言　綠營炸鍋：在台大怎麼發言？
快訊／台文館、廠商抄襲！陸繪師要告了
「立法院大戰」再成國際笑柄　路透：台灣是暴躁的民主國家

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

Toyz入獄還有新影片　「偉健除三害」讓粉絲喊尊敬：哏開到自己身上

快訊／台文館、廠商抄襲又造成網暴！陸繪師要告了

不用再水煮！老饕曝水餃「美味煮法」驚呆全場：太聰明了

約到溫柔男！妹子一直被戳　摘眼罩大哭「被金針菇騙砲」

12星座一周運勢！獅子有偏財　天蠍桃花綻放

高雄出現今年首例日本腦炎死亡病例　屏東衛生局籲做好防蚊措施

獨／加拿大美國記者採訪921地震　25年後重回台灣...尋找影中人

19人擠3坪浴池！「前胸貼後背」超尷尬畫面曝　北市公園處回應了

青龍年下半年將暴富！專家點名「5生肖」準備發大財

一堆人都做錯！　環境部：看到蟑螂千萬不能打

編號3469！Toyz住3人房　監獄第一頓肉菜配白飯

富邦女孩檸檬球場秀歌喉　李雅英、慈妹憋笑表情失守

Toyz輕裝報到入監！6親友到場「擁抱送別」

睡著的小孩手會伸直？　他舉高和熟睡弟成對比

日本男孩獨特擲球方式　網友驚呼：是螺旋丸！

美國試乘無人計程車！　智能駕駛全程安穩通行

娃與媽比較胸部大小　得不到爸認同大崩潰

日男變身「阿拉斯加犬」　搖尾巴＋嘴開合超逼真

鶴The Crane不小心撕破金曲入圍獎單　緊張搶救：拼回來了XD

金曲35幕後／陳子鴻曝他們是遺珠　蔡依林入圍作曲人「歌很好聽」

Toyz入獄還有新影片　「偉健除三害」讓粉絲喊尊敬：哏開到自己身上

快訊／台文館、廠商抄襲又造成網暴！陸繪師要告了

不用再水煮！老饕曝水餃「美味煮法」驚呆全場：太聰明了

約到溫柔男！妹子一直被戳　摘眼罩大哭「被金針菇騙砲」

12星座一周運勢！獅子有偏財　天蠍桃花綻放

高雄出現今年首例日本腦炎死亡病例　屏東衛生局籲做好防蚊措施

獨／加拿大美國記者採訪921地震　25年後重回台灣...尋找影中人

19人擠3坪浴池！「前胸貼後背」超尷尬畫面曝　北市公園處回應了

青龍年下半年將暴富！專家點名「5生肖」準備發大財

一堆人都做錯！　環境部：看到蟑螂千萬不能打

前刑事局副局長涉當「詐騙集團顧問」　檢裁定60萬交保

立院打架到底在吵啥？王婉諭解釋了：最該改革的是傲慢心態

臺東市連續兩起嚴重車禍　警方強力執法取締85案

林可彤出國大病！痛到整夜未眠「抱小孩老公爆哭」：真的壓力太大

大陸新創電動車廠「零跑正式進軍歐洲」！首波2款新車現正籌備中

Toyz入獄還有新影片　「偉健除三害」讓粉絲喊尊敬：哏開到自己身上

快訊／味全第7局海灌7分　8比1中斷富邦3連勝

外送員車旁亂尿！竟勒死排班小黃司機　國民法官判13年半

馬國狂徒「搶衝鋒槍」進警局開戰！2警殉職　1人頭部被子彈打穿

代賴清德赴醫院探視受傷立委　潘孟安：議事攻防仍要注意安全

腳踏車阿嬤紅燈鬼切跨2車道左轉！？

生活熱門新聞

女生「創業1行業」超好賺　全場認證：屌打上班族

台大主治醫師月薪多少？她公開薪資單：淚已流

今年首颱生成率高！專家曝艾維尼1走向破壞梅雨

高中生必用2款App　學生認證：一下課就打開

19人擠3坪浴池！「前胸貼後背」超尷尬畫面曝

LINE響鈴「無法接起來」　大票崩潰：以為手機壞掉

夫赴中出差陌生女接電話　公婆無良回

為何台人討厭楊丞琳？　網點出2原因

最正「酸菜魚闆娘」被諷：乾爹金援　限動霸氣回應了

快訊／11:49花蓮縣近海規模4.7地震　9縣市有感「最大震度2級」

兼差半套店「150人問價格」　她累翻：對男性絕望

爸買陸製水壺給兒　妻堅持「台灣製」吵翻

今飆34℃「週末天氣」出爐！　下週第3波梅雨炸雷雨

Toyz「編號3469」住3人房！新訓2周下工場　月薪曝光

更多熱門

關鍵字：

加拿大 美國 記者 921地震 影中人

讀者迴響

熱門新聞

黃子佼爆6藝人涉毒　偵查結果出爐

NONO尾隨進女廁！熊抱強揉喊：跟我打X很爽　遭電擊落跑

Toyz入獄前「只討3色照」！

高中生機票出現「SSSS」 　登機前被攔下

法官辦公室幫詐團藏300萬　照片超諷刺

性侵少女逼賣淫雙腿刺字成蜂窩「霸道總裁」慘了

爆乳CEO疑遭換臉外流片　她蒐證喊告

女生「創業1行業」超好賺　全場認證：屌打上班族

星二代下海拍AV「錢包只剩423元」：能不能給我錢

快訊／鍾佳濱衝主席台！　正妹藍委遭飛撲從桌上摔落地面

男子與繼姪女發生20次性行為　地院判決出爐

NONO犯罪起手式曝！賓士成移動炮房　她被塞進後座性侵

黃子佼真的慘了！　律師酸爆：機率這麼低你都辦到了

快訊／00940換股開獎！增刪各21檔

台大主治醫師月薪多少？她公開薪資單：淚已流

更多

最夯影音

更多

編號3469！Toyz住3人房　監獄第一頓肉菜配白飯

富邦女孩檸檬球場秀歌喉　李雅英、慈妹憋笑表情失守

Toyz輕裝報到入監！6親友到場「擁抱送別」

睡著的小孩手會伸直？　他舉高和熟睡弟成對比

日本男孩獨特擲球方式　網友驚呼：是螺旋丸！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面