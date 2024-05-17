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台東出現洗衣店大盜！深夜破壞兌幤機行竊　業者損失慘重

▲被偷到只剩下1百元，讓業者氣炸報警。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲被偷到只剩下1百元，讓業者氣炸報警。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東市區最近出現1名年約40歲的自助洗衣店小偷，每到深夜就會到人潮比較少的店，多次查看後再下手破壞零錢兌幤機，搜括走裡面的零錢，有間防護比較疏忽的洗衣店，就因此被偷了5至6萬元，氣的報警，也呼籲同業小心這名男子，以免再成下手目標。

警方透過監視器畫面發現，這名穿藍色長袖、短褲，年約40歲的男子，趁半夜自助洗衣店四下無人時，偷偷摸摸進入店內，一下拿起洗衣藍內的衣服故作查看，一下又到機器旁亂按按鍵，等確定可以下手後，再接近兌幤機搞破壞，剛好兌幤機監視器故障沒拍到，不過，對面檳榔攤的攝影機，卻清楚拍下，男子騎著腳踏車到店外，一陣查看後，蹲下來用疑似尖銳物品翹開兌幤機集錢箱口，然後就搜括揚長而去。

洗衣店業者廖先生說，本來到店裡要把洗衣機集錢箱取出來，大約近10天收入，約有5至6萬元硬幣和紙鈔，不料，一到店內發現兌幤機被破壞，裡面只剩1百元，原本這筆錢要付房租，現在全被偷走，真的很生氣！附近鄰居則說這個月8號就看見該男子出沒，現在只能趕緊報警調查，找出竊賊。

市區另一家自助洗衣店，也出現這名男子身影，只是店內兌幤機不只加裝鎖頭，防護也比較緊，才沒有被得逞，台東警方表示，己經受理報案進行偵辦。

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